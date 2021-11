Thảm kịch ở quốc gia thiếu niềm tin vào vắc xin Covid-19

“Thật quá tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn” là câu nói của y tá Claudiu Ionita khi đứng trước một hàng dài cáng cứu thương để tại nhà xác của Bệnh viện Đại học Bucharest ở Romani. Trên mỗi chiếc cáng là một túi nilon đựng thi thể bệnh nhân Covid-19.

Dù nhà xác chỉ có khả năng xử lý 15 thi thể, nhưng vào ngày phóng viên của hãng tin CNN tới đưa tin, cơ sở này đã tiếp nhận 41 thi thể. Do quá tải, nhiều túi nilon đựng xác phải để dọc lối hành lang trong khi chờ được đưa vào nhà xác xử lý.

Romani đang trải qua làn sóng Covid-19 thứ 4 với số ca tử vong mỗi ngày là hàng trăm người. (Ảnh: CNN)

Bệnh viện Đại học Bucharest là một trong những cơ sở y tế lớn nhất ở thủ đô của Romani chuyên điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Hiện Romani đang trải qua làn sóng Covid-19 thứ 4 và tình hình ngày càng tồi tệ.

“Tôi chưa từng nghĩ kể từ ngày bắt đầu làm việc, tôi sẽ phải trải qua những chuyện như hiện tại. Tôi chưa từng nghĩ thảm kịch như này có thể xảy ra, khi phải đưa nhiều gia đình về nghĩa địa”, ông Ionita nói.

Cách nhà xác vài tầng, toàn bộ giường bệnh và phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của Bệnh viện Đại học Bucharest cũng đã kín bệnh nhân Covid-19 nằm điều trị. Một y tá được nhìn thấy đang thay ga giường để bệnh nhân khác vào nằm, vì trước đó một bệnh nhân mới được chuyển xuống nhà xác.

Đây là hậu quả từ thực tế Romani là một trong những quốc gia châu Âu có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 ở mức thấp nhất.

Dù chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 ở Romani được triển khai từ tháng 12/2020 với khởi đầu tốt đẹp, nhưng cho tới nay chưa tới 36% người dân ở quốc gia này tiêm phòng.

Các nhân viên và quan chức y tế Romani cho hay tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 thấp là do nhiều yếu tố tác động như sự hoài nghi đối với chính phủ, tín ngưỡng và tin giả tràn ngập khắp mạng xã hội.

Bác sĩ Alexandra Munteanu (32 tuổi) làm việc tại một trong những trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Bucharest cho hay, “nhiều bác sĩ bao gồm cả tôi đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19 cũng đang phải tuyên truyền cho người dân rằng dịch bệnh thực sự đang tồn tại”.

Một trong những nhân vật cấp cao và có tiếng nói nhất ở Romani nhưng lại là người phản đối chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 là bà Diana Sosoaca, một thành viên của Thượng viện Romani. Trong một tuyên bố công khai trên mạng xã hội, bà Sosoaca còn gửi đi thông điệp ngăn cản các cử tri ủng hộ mình ở đông bắc Romani đưa con tới trung tâm tiêm phòng.

Các loại vắc xin Covid-19 được dùng ở Romani để tiêm cho trẻ nhỏ đã được thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả từ trước, nhưng chuyện này vẫn không ngăn được bà Sosoaca và nhiều người khác phao tin đồn nhảm lên mạng xã hội và đài truyền hình địa phương.

Suốt thời gian qua, nhiều quan chức và nhân viên y tế cũng đã yêu cầu chính phủ Romani cần có thêm biện pháp để ngăn chặn tình trạng tin đồn lan truyền và khuyến khích người dân đi tiêm.

“Hãy nhìn vào thực tế. các phòng ICU đang chật kín bệnh nhân. Mỗi ngày có quá nhiều ca mắc mới. Hàng trăm người tử vong mỗi ngày. Đó chính là sự thật. Hơn 90% bệnh nhân Covid-19 tử vong là những người chưa tiêm phòng vắc xin”, bác sĩ quân y Valeriu Gheorghita, người đứng đầu chiến dịch tiêm phòng vắc xin quốc gia của Romani nói.

Trong cuộc phỏng vấn người đi đường, phóng viên CNN đã hỏi một người phụ nữ có tên Claudia và cô này cho biết, “Đây chỉ là sự lôi kéo. Một số người không tin vào vắc xin”.

Những ngôi mộ mới ở nghĩa trang

Ở các vùng nông thôn của Romani, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 còn thấp hơn và chỉ bằng 1/2 so với khu vực thành thị. Điển hình quận Suceava, khu vực cách thủ đô Bucharest một tiếng bay, cũng chính là nơi có tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 thấp nhất ở Romani.

Tiến sĩ Alexandru Calancea (40 tuổi), người đứng đầu bệnh viện lớn của quận Suceava, cho hay nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ tiêm phòng thấp là do tín ngưỡng hay nói cách khác nhiều người còn quá mê tín.

Khu nghĩa trang ở quận Suceava tràn ngập mộ mới. (Ảnh: CNN)

Ngoài quận Suceava, tại ngôi làng Bosanci, mục sư Neculai Miron giữ chức trưởng làng và vốn là người có tư tưởng phản đối vắc xin vẫn không thay đổi quan điểm cá nhân, dù dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng.

“Chúng tôi không phản đối vắc xin, nhưng chúng tôi muốn làm rõ hơn, muốn có lời giải thích thỏa đáng hơn trước nỗi lo lắng có quá nhiều tác dụng phụ. Chúng tôi cho rằng các thành phần trong vắc xin không an toàn. Do đó, vắc xin không an toàn”, CNN dẫn lời ông Miron.

Bác sĩ Daniela Afadaroaie cho hay mỗi ngày cô chỉ tiêm được 10 người và dùng vắc xin Johnson & Johnson. Dữ liệu cho thấy tính tới đầu tháng 11, chưa tới 11% người dân ở làng Bosanci đã tiêm vắc xin Covid-19.

Tại các ngôi làng ở vùng nông thôn như Bosanci, sự nghèo đói, ít học cùng với sự ảnh hưởng tư tưởng từ những người đứng đầu và tín ngưỡng khiến số ca tử vong vì Covid-19 tăng mạnh.

Quận Suceava hiện đứng thứ 3 trong danh sách các khu vực có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất ở Romani tính tới đầu tháng 11, theo số liệu của Cơ quan Y tế Công cộng. Điều này được thể hiện rõ ở khu nghĩa trang của quận Suceava đang tràn ngập những ngôi mộ mới. Những chữ thập bằng gỗ cắm trên các ngôi mộ mới không nói lên nguyên nhân tử vong, nên không thể biết chính xác đã có bao nhiêu người chết vì Covid-19. Song theo một nhân viên nghĩa trang, số người được chôn trong những ngày qua là cao hơn rất nhiều so với bình thường.

Trở lại với nhà xác tại Bệnh viện Đại học Bucharest, một nhân viên y tế đang tiến hành đóng đinh vào quan tài gỗ, trong khi đồng nghiệp tiến hành khử khuẩn. Với những bệnh nhân Covid-19 qua đời sẽ không có thủ tục người thân được nhìn mặt lần cuối.

“Vắc xin mang lại khác biệt giữa sự sống và cái chết. Mọi người nên hiểu về điều đó. Có lẽ tới giờ phút cuối họ đã hiểu ra nhưng đã quá muộn”, y tá Ionita chia sẻ.

Lính Mỹ từ chối tiêm vắc xin Covid-19 không được thăng chức, không được thưởng tiền Những binh sĩ Mỹ từ chối tiêm vắc xin Covid-19 có khả năng bị cấm thăng chức và không được nhận tiền thưởng thêm.

Minh Thu (lược dịch)