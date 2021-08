Theo trang thống kê Worldometers, đến nay toàn cầu ghi nhận gần 206,24 triệu người mắc Covid-19, trong đó có gần 4,35 triệu trường hợp tử vong và hơn 185 triệu bệnh nhân bình phục.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xét trên phạm vi toàn cầu, biến thể Alpha được ghi nhận tại 185 nước, vùng lãnh thổ và khu vực; biến thể Beta có mặt tại 136 nước, vùng lãnh thổ và khu vực; biến thể Gamma có mặt tại 81 nước, vùng lãnh thổ và khu vực; trong khi biến thể Delta có mặt tại 142 nước, vùng lãnh thổ và khu vực. Số liệu thống kê của WHO cho thấy ngày 5/8, số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 200 triệu, chỉ 6 tháng sau khi đạt mốc 100 triệu.

Trong tuần qua, thế giới có hơn 4,2 triệu ca mắc mới và hơn 65.000 người tử vong, tăng nhẹ so với tuần trước đó. Khu vực châu Mỹ và Tây Thái Bình Dương có tỷ lệ số ca mắc mới tăng nhiều nhất, lần lượt là 1,3 triệu ca và hơn 375.000 ca. Số ca tử vong gia tăng đáng kể tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

WHO cho biết 17% số quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của tổ chức này ghi nhận số ca mắc mới tăng 50% so với tuần trước đó và 15% số quốc gia và vùng lãnh thổ có số ca tử vong tăng 15% so với tuần trước đó. Ở cấp quốc gia, Mỹ có số ca mắc mới cao nhất, với 734.354 ca mắc mới, tăng 35% so với tuần trước đó.

Tại châu Á, 3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất là Ấn Độ (40.780 ca), Iran (39.049 ca), Indonesia (24.709 ca). Tình hình dịch bệnh cũng đang diễn ra phức tạp tại Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia,...

Ngoài ra, số ca mắc mới ở Nhật Bản vừa lần đầu tiên vượt ngưỡng 18.000 ca/ngày, trong đó có tới 20 trong tổng số 47 tỉnh, thành ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục.

Riêng tại thủ đô Tokyo, chính quyền thành phố ghi nhận thêm 4.989 ca, mức cao thứ 2 chỉ sau kỷ lục 5.042 ca mới lập hôm 5/8. Số bệnh nhân nguy kịch cũng tăng cao kỷ lục lên 218 người.

Sau đây là chùm ảnh sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua những bức ảnh đặc sắc:

Pháo hoa trong lễ bế mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Khói do cháy rừng bao trùm các con phố ở Yakutsk, Nga.

Những người tham gia cuộc thi cõng vợ cấp quốc gia tại Hungary.

Bờ sông Hằng ở Ấn Độ bị ngập sau những trận mưa lớn.

Người dân xếp hàng tiêm vắc-xin Covid-19 ở Jakarta.

Chợ rau nổi trên hồ Dal ở Kashmir, Ấn Độ.

Những đứa trẻ tị nạn tham gia một cuộc thi ở Syria.

Nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy rừng ở Yakutia, Nga.

Cư dân trên đảo Evia của Hy Lạp sơ tán do ảnh hưởng cháy rừng.

Những người tham gia lễ hội nàng tiên cá MerMagic Con bơi tại trung tâm dưới nước ở Manassas, Mỹ.

Mỹ phê chuẩn tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3 cho người suy giảm hệ miễn dịch Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã chấp thuận việc sử dụng liều thứ 3 của vắc-xin Covid-19 từ Pfizer và Moderna cho những người suy giảm hệ miễn dịch.

Thanh Bình (lược dịch)