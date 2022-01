Pháp trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có hơn 10 triệu ca mắc Covid-19 sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga.

Theo số liệu chính thức được công bố hôm 1/1, Pháp trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới báo cáo có hơn 10 triệu ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bệnh xuất hiện.

Các cơ quan y tế Pháp cho biết trong ngày 1/1, Pháp ghi nhận thêm 219.126 trường hợp mắc Covid-19. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia này có hơn 200.000 ca mới nhiễm virus corona trong vòng 24 giờ.

Pháp trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có hơn 10 triệu ca mắc Covid-19. (Ảnh: Bloomberg)

Theo đó, Pháp đang cùng Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga là những nước đã có hơn 10 triệu ca Covid-19.

Trước đó, hôm 31/12/2021, Pháp ghi nhận kỷ lục đáng buồn khi có tới 232.200 người mắc Covid-19 trong ngày. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo những tuần sắp tới sẽ là thời gian khó khăn.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu đầu Năm mới, ông Macron không nhắc tới việc cần áp dụng thêm các biện pháp giới hạn để đảm bảo vấn đề y tế và khẳng định chính phủ nên tránh hạn chế thêm các quyền tự do của người ân. Song chính phủ Pháp tuyên bố vào sáng ngày 1/1 rằng từ ngày 3/1, đeo khẩu trang ở những địa điểm công cộng sẽ trở thành quy định bắt buộc đối với trẻ em từ 6 tuổi thay vì 11 tuổi như trước đây.

Tại một số thành phố lớn bao gồm Paris và Lyon, quy định đeo khẩu trang trên đường phố được áp dụng đối với tất cả mọi người.

Ngoài 10 triệu ca mắc Covid-19, Pháp hiện là nước đứng thứ 12 thế giới về số người tử vong do nhiễm virus corona với 123.851 trường hợp.

Trong khi đó, vào ngày 1/1, châu Âu cũng xác lập kỷ lục không mong muốn là có hơn 100 triệu ca mắc Covid-19, chiếm hơn 1/3 trong tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 toàn cầu.

Trong những tháng gần đây, châu Âu lại một lần nữa trở thành tâm dịch với sự bùng phát mạnh mẽ của biến chủng có khả năng lây lan nhanh Omicron.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), châu Âu, khu vực có 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trải dài từ bờ biển Đại Tây Dương tới Azerbaijan và Nga, đã ghi nhận 100.074.753 ca Covid-19 trong vòng 2 năm dịch bệnh hoành hành.

Con số này chiếm hơn 1/3 trong tổng số 288.279.803 ca Covid-19 trên toàn cầu kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện vào cuối năm 2019.

Về số ca nhiễm SARS-CoV-2-19 ở châu Âu, hơn 4,9 triệu ca mắc Covid-19 được báo cáo trong vòng 7 ngày qua. Ngoài ra, 17/52 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực này đã có số ca mắc Covid-19 trong một tuần vượt mọi kỷ lục từng ghi nhận trước đây.

Trên thế giới, những nước có tỷ lệ cao nhất mắc Covid-19 tính trên 100.000 người cũng là ở châu Âu. Cụ thể, Đan Mạch là quốc gia có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất với 2.045, theo sau là đảo Síp 1.969 và Ireland 1.964.

Song số ca tử vong vì Covid-19 ở châu Âu lại đang giảm. Trong tuần qua, châu Âu có trung bình 3.413 ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày, giảm 7% so với tuần trước đó. Trong tháng 1/2021, châu Âu có trung bình 5.735 ca tử vong/ngày vì Covid-19.

Người dân ở châu Âu hiện có tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 cao hơn so với mức trung bình trên thế giới. Theo đó, 65% người dân châu Âu đã tiêm một liều vắc xin Covid-19 và 61% đã tiêm đầy đủ so với tỷ lệ lần lượt trên toàn thế giới là 58% và 49%, theo trang web Our World in Data.

Điều đáng nói, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu có thể cao hơn 2 – 3 lần.

Minh Thu (lược dịch)