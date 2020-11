Ông Trump ‘không hề hay biết’ số lượng chính xác binh sĩ Mỹ ở Syria?

Theo đặc phái viên James Jeffrey, khi Tổng thống Donald Trump hạ lệnh rút toàn bộ binh lính Mỹ nhưng số lượng chỉ là vài trăm người ra khỏi Syria, các nhà ngoại giao Mỹ đã giấu ông Trump về con số chính xác binh sĩ Mỹ hoạt động ở đây.

“Chúng tôi vẫn thường chơi trò cua cá để Tổng thống không biết rõ về số lượng binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở Syria”, ông Jeffrey, đặc phái viên liên quân chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS do Mỹ đứng đầu chia sẻ trong bài phỏng vấn với Defense One.

Cũng theo ông Jeffrey, con số thực tế binh sĩ Mỹ hoạt động ở phía đông bắc Syria “nhiều hơn nhiều” so với số lượng 200 – 400 người mà Tổng thống Trump đã đồng thuận duy trì sự hiện diện ở Syria vào năm 2019.

Quân đội Mỹ rút khỏi Syria và tiến vào Iraq hồi năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Việc ông Trump quyết định rút quân khỏi Syria được xem là thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử về việc rút Mỹ khỏi “các cuộc chiến ở ngoài” mà cụ thể là ở Trung Đông. Vào năm 2018, ông Trump cũng từng ví Syria là nơi chỉ có “cát và cái chết” .

Quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria được ông Trump công bố vào tháng 10/2019 đã làm nảy sinh bất đồng với một số quan chức Lầu Năm Góc và nhà ngoại giao Mỹ. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã từ chức để phản đối việc ông Trump lần đầu tiên công khai kế hoạch rút quân.

Hôm 12/11, đặc phái viên Jeffrey cũng thừa nhận quyết định rút quân của Tổng thống Trump là “điều gây tranh cãi nhất trong 5 năm làm việc cho chính phủ của ông này”.

Còn vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ra thông báo về việc đặc phái viên phụ trách các vấn đề Syria và liên minh quốc tế là ông Jeffrey sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 11.

Ông Jeffrey được bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria vào tháng 8/2018 và tới tháng 1/2019, ông kiêm nhiệm đặc phái viên phụ trách các vấn đề của liên quân quốc tế trong cuộc chiến tiêu diệt IS.

Sau khi ông Jeffrey rời chức vụ vào cuối tháng này, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Joel Rayburn sẽ đảm nhận cương vị đặc phái viên Mỹ về Syria. Còn đại sứ Nathan Sales giữ chức đại sứ các vấn đề liên quân quốc tế chống IS.

Ngoài Syria, ông Trump cũng đã hạ lệnh cho rút quân khỏi Afghanistan. Chia sẻ trên Twitter hồi tháng 10, ông Trump một lần nữa khẳng định, “Chúng ta sẽ chỉ duy trì một số lượng nhỏ những nam và nữ quân nhân anh dũng hoạt động ở Afghanistan vào mùa Giáng sinh này”.

Việc hàng loạt nhân sự ở Lầu Năm Góc đang bị thay thế nhanh chóng trong những ngày gần đây khiến nhiều người cho rằng, ông Trump có ý định cho rút thêm quân đội Mỹ khỏi Trung Đông.

Điển hình, ông Trump viết trên Twitter hôm 9/11 rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã bị sa thải và người kế nhiệm đã được chọn là Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ, ông Christopher C. Miller. Ông Miller hiện giữa chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Những tin đồn liên quan tới việc sớm muộn ông Esper sẽ bị sa thải hay từ chức đã xuất hiện trong những tháng qua, do ông Trump và ông Esper bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề. Ông Esper nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ tháng 6/2019.

Quyết định sa thải ông Esper đã vấp phải sự chỉ trích của đảng Dân chủ. Bởi động thái này có thể khiến giai đoạn chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng trở nên khó khăn hơn. Trên thực tế, ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Trump vẫn chưa công khai nhận thua trước ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Minh Thu (lược dịch)