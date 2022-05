Ông Putin thăm các binh sĩ Nga bị thương trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Hôm 25/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm bệnh viện điều trị cho các quân nhân bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Như thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov giải thích trước đó, ông Putin thường xuyên quan tâm và luôn kiểm soát vấn đề về các điều kiện được cung cấp cho những người bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đồng thời, theo ông Peskov, lịch trình của tổng thống cho phép ông ấy đích thân đến và làm quen với những điều kiện này, quan trọng nhất là nói chuyện với các quân nhân. Nhà lãnh đạo Nga được tháp tùng bởi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Theo kênh truyền hình Russia 24, ông Putin đến thăm Bệnh viện Quân y Trung ương Mandryk ở Moscow.

browser not support iframe.

Đoạn video về chuyến thăm của ông Putin đã được công bố trên kênh Telegram của Điện Kremlin cho thấy Tổng thống Putin và Bộ trưởng Shoigu bước vào một trong những khu vực điều trị y tế tại đây họ nói chuyện với các quân nhân bị thương.

Tổng thống Putin đã ca ngợi hành động của những người lính dù tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng không thể không nhắc đến các đơn vị bộ binh.

“Lính dù hoạt động xuất sắc, nhưng không thể thiếu bộ binh. Tất cả các thành công chỉ được bảo đảm bởi bộ binh. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hãy tiến bộ hơn”, ông Putin nói.

Cùng ngày, trong cuộc họp với Hội đồng nhà nước về các vấn đề xã hội, Tổng thống Putin nhấn mạnh, các khoản thanh toán cho quân nhân làm nhiệm vụ ở nước ngoài nên được tăng lên.

“Bởi vì mọi thứ đều được cố định với tỷ giá hối đoái và đồng USD trong trường hợp này, như đã biết, đang mất giá, đồng ruble đang mạnh lên, vì vậy cần phải tính toán lại tất cả những điều này và thực hiện thanh toán cho phù hợp”, ông Putin nói.

Ông Putin giải thích thêm, điều này không chỉ áp dụng đối với tiền lương của quân nhân, mà còn đối với các khoản thanh toán cho những người bị thương, gia đình của những người thiệt mạng, trợ cấp nhà ở và các vấn đề xã hội khác.

“Đây là những người đang mạo hiểm sức khỏe và tính mạng của họ vì lợi ích của người dân và trẻ em Donbass, vì lợi ích của nước Nga. Họ đều là những anh hùng”, ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh về việc cung cấp các bảo đảm xã hội bổ sung cho những người được cử đến Donbass. Vì vậy, một khoản thanh toán trị giá 5 triệu ruble sẽ được gửi đến gia đình trong trường hợp quân nhân hi sinh. Khoản tiền tương tự được cung cấp trong trường hợp quân nhân hi sinh trước khi hết hạn 1 năm kể từ ngày trở về lãnh thổ Nga, do chấn thương hoặc bệnh tật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, một khoản thanh toán với số tiền 3 triệu ruble cũng sẽ được gửi đến những người bị thương trong khuôn khổ một chương trình đặc biệt.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga đã thiết lập các khoản chi 5 triệu ruble cho gia đình của các tình nguyện viên thiệt mạng trong khu vực hoạt động đặc biệt. Trong trường hợp bị thương các tình nguyện viên sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 3 triệu ruble.

Thanh Bình (lược dịch)

Nạn buôn bán vũ khí trái phép gia tăng ở Ukraine Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Yevgeny Yenin cho biết, nạn buôn bán vũ khí bất hợp pháp đang gia tăng ở nước này.