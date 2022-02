Nhiều nền kinh tế lớn châu Á có số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục do biến chủng Omicron

Nhiều nước châu Á như Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục trong ngày, và Nhật Bản còn trải qua ngày chết chóc nhất vì biến chủng Omicron.

Nhiều nền kinh tế lớn ở châu Á như Hàn Quốc, Singapore và Indonesia đang phải chứng kiến số ca mới mắc Covid-19 gia tăng nhanh chóng, giữa lúc biến chủng Omicron tiếp tục hoành hành lây lan trong khu vực.

Hôm 16/2, Hàn Quốc thông báo số ca mới mắc Covid-19 trong 1 ngày cao kỷ lục với 90.443 trường hợp, tăng từ con số 57.177 ca vào một ngày trước đó. Tổng số ca mắc Covid-19 kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở Hàn Quốc là hơn 1.552.000.

Người dân ở thủ đô Seou, Hàn Quốc xếp hàng làm xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: EPA-EFE)

Song theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này vẫn duy trì ở mức thấp. Theo đó, vào ngày 15/2, Hàn Quốc có thêm 39 ca tử vong vì nhiễm virus corona. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc là hơn 7.200.

Hàn Quốc được biết tới với câu chuyện dập dịch thành công nhờ người dân thường xuyên đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, đẩy mạnh xét nghiệm và truy vết.

Song kể từ đầu tháng Hai, chính quyền Hàn Quốc đã cho thay đổi chính sách xét nghiệm và truy vết do biến chủng Omicron tuy lây lan nhanh nhưng tỷ lệ tử vong thấp. Theo đó, Hàn Quốc hiện thực hiện phương án tự theo dõi, cũng như chẩn đoán và điều trị tại nhà.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum tuyên bố chính phủ nước này hiện cân nhắc xóa bỏ các quy định giữ khoảng cách đang được thi hành nghiêm ngặt như yêu cầu nhà hàng, quán cà phê, quán bar đóng cửa vào lúc 21h, cũng như cấm tụ tập quá 6 người một chỗ dù họ đều đã tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Cũng theo ông Kim, dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid-19 sẽ được chuyển tới các trường mầm non, tiểu học và nhà dưỡng lão trong tuần tới nhằm tăng cường bảo vệ nhóm trẻ chưa đủ điều kiện tiêm phòng vắc xin, cũng như những người thuộc nhóm nguy cơ cao bị nhiễm và tử vong vì virus corona.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye cho hay các trường học sẽ nhận đủ kit xét nghiệm cho học sinh sử dụng 2 lần/tuần, song xét nghiệm không phải là quy định bắt buộc. Theo đó, phụ huynh được yêu cầu làm xét nghiệm nhanh cho con tại nhà trước khi tới trường học. Những trẻ có kết quả dương tính được yêu cầu tới các cơ sở y tế làm thêm xét nghiệm PCR.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Singapore cũng báo cáo số ca kỷ lục mắc Covid-19 trong ngày 15/2 với 19.179 trường hợp. Đáng nói, phần lớn số ca mắc bệnh không phát triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Indonesia tuyên bố ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện ở nước này, do biến chủng Omicron lây lan nhanh và thậm chí vượt qua cả biến chủng Delta.

Điển hình, vào ngày 15/2, Indonesia có thêm 57.049 ca mắc Covid-19 và 134 người tử vong vì nhiễm virus. Trước đây trong giai đoạn đỉnh điểm biến chủng Delta lây lan, Indonesia có hơn 2.000 trường hợp tử vong mỗi ngày. Do số ca tử vong vì Covid-19 đang giảm mạnh, chính phủ Indonesia đã cho nới lỏng nhiều quy định phòng dịch tại các thành phố, nhưng vẫn khuyến cáo người dân tránh tụ tập.

Tại Malaysia, 22.133 ca mới mắc Covid-19 được xác nhận vào ngày 15/2. Đây là con số cao kỷ lục và cũng là ngày thứ 5 liên tiếp Malaysia có hơn 20.000 ca nhiễm virus corona trong 1 ngày. Bộ trưởng Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết hơn 99% ca mới mắc Covid-19 là không phát triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Tuy nhiên, tại Nhật Bản, biến chủng Omicron lại khiến đất nước này trải qua ngày có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất.

Theo NHK, vào ngày 15/2, Nhật Bản có 236 người tử vong vì Covid-19. Con số kỷ lục trước đây là 216 người chết vì nhiễm virus corona vào ngày 18/5/2021. Tính tới tháng Hai năm nay, Nhật Bản có gần 2.000 trường hợp qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 15/2, Nhật Bản có thêm 84.220 ca mắc Covid-19. Con số này tiếp tục giảm so với số ca mắc kỷ lục vì sự lây lan của biến chủng Omicron tại Nhật Bản hồi đầu tháng này.

New Zealand xác nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục vào ngày 16/2 với 1.160 trường hợp do sự hoành hành của biến chủng Omicron. Trước đó, New Zealand được đánh giá là nơi “virus corona đã hoàn toàn biến mất” kể từ tháng 8/2021. Đất nước 5 triệu dân cũng ghi nhận có thêm 53 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 16/2.

Thụy Điển tuyên bố đại dịch Covid-19 chấm dứt, dừng xét nghiệm đại trà để đỡ tốn tiền Thụy Điển tuyên bố đại dịch Covid-19 chấm dứt, cho xóa bỏ hầu hết quy định phòng dịch và dừng xét nghiệm đại trà để đỡ tốn tiền.

Minh Thu (lược dịch)