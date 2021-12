'Nhà ma' ở Trung Quốc đắt khách trong phiên đấu giá

Căn "nhà ma” ở phía đông nam Trung Quốc đã được bán với giá 1.285 triệu nhân dân tệ (201.666 USD). Trong phiên đấu giá lần đầu, không ai chịu bỏ tiền mua căn nhà này. Tuy nhiên, trong phiên đấu giá thứ 2, căn nhà bất ngờ tăng giá và có chủ nhân mới.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nguyên nhân là do chỉ trước một ngày diễn ra phiên đấu giá thứ 2, một lao động tự do được thuê tới sống thử trong "nhà ma" cả ngày. Người này có nhiệm vụ livestream về cuộc sống trong căn nhà suốt cả ngày. Mục đích là nhằm chứng minh căn nhà hoàn toàn bình thường, chứ không như lời đồn bị "ma ám". Buổi livestream đã thu hút hơn 40.000 người vào xem.

Căn "nhà ma" ở tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đắt khách trong phiên đấu giá thứ 2. (Ảnh: Baidu)

Trước đó, người chủ cũ của căn nhà ở tỉnh Giang Tô đã tự tử và qua đời tại nhà. Thông tin này khiến việc rao bán và sang nhượng lại căn nhà trở nên vô cùng khó khăn.

Do đó, tòa án địa phương thành phố Tô Châu đã thuê một lao động tự do ở lại trong căn nhà ma rộng 83m2 nguyên một ngày để chứng minh chủ cũ của căn hộ “không trở về”. Được biết, người chủ cũ đã tự sát do không thể trang trải số nợ nần do chơi cờ bạc. Sau đó, căn nhà được thừa kế cho vợ và con của chủ nhà. Nhưng sau một thời gian, căn nhà được rao bán.

Trong lần đầu tiên được rao bán trên thị trường nhà đất, căn nhà được định mức giá khởi điểm là 1,2 triệu nhân dân tệ, nhưng không có ai chịu mua.

Tuy nhiên, tới lần thứ hai, căn nhà đã được bán với giá bằng 2/3 so với mức giá bất động sản thông thường ở khu vực. Phiên đấu giá thứ 2 được bắt đầu từ ngày 28/11 và giá căn nhà đã giảm xuống còn 960.000 nhân dân tệ. Nhưng tới sáng 29/11, mức giá bán bất ngờ tăng lên 1.285 triệu nhân dân tệ và đã có người mua.

Cuộc đấu giá đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nin Zhe Haipa, một cư dân mạng bình luận "ma quỷ không đáng sợ bằng nghèo đói". Một người khác cho biết không tin tưởng vào hình ảnh livestream mà người sống thử trong căn nhà "ma ám" đã thực hiện.

Minh Thu (lược dịch)