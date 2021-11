Người Mỹ ‘phàn nàn’ vì giá thực phẩm tăng chóng mặt

Theo Insider, khoảng 60% người Mỹ tham gia cuộc khảo sát của Bank of America Research chú ý đến sự gia tăng giá thực phẩm vào năm 2021.

Cụ thể, việc tăng giá các mặt hàng ở Mỹ là do thời tiết xấu, tình trạng thiếu lao động trong nước, cũng như nhu cầu tiêu dùng cao.

Insider trích dẫn một cuộc khảo sát do Bank of America Research thực hiện cho hay, có khoảng 60% trong số 1.000 người Mỹ được khảo sát cho biết họ nhận thấy giá cả ở các cửa hàng tạp hóa tăng mạnh.

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách là lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ, mức tăng giá mà người dân Mỹ tự cảm nhận với tỷ lệ lớn là ở các quán cà phê, nhà hàng và quán bar - việc tăng giá ở các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống đã được chú ý bởi 20% người trả lời. Theo đó, dịch vụ giao đồ ăn đến tận nhà có 17,5% người được hỏi phàn nàn về sự gia tăng chi phí.

Giá lương thực trên toàn cầu tăng chóng mặt khiến nhiều người dân lo lắng. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo Insider, không có gì đáng ngạc nhiên khi giá lương thực tăng ảnh hưởng nhiều nhất đến túi tiền của người Mỹ, vì chúng ta đang nói về những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Đặc biệt, một số công ty đã quyết định tăng giá, trong khi những công ty khác lại quyết định bán số lượng ít hơn với mức giá tương tự.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 0,9% từ tháng 8 đến tháng 9. Giá các sản phẩm từ sữa tăng mạnh nhất với mức tăng 2,2%, giá ngũ cốc và các sản phẩm bánh mì cũng như đồ uống không cồn tăng 1,2%.

Insider cho biết thêm, việc tăng giá là do một số nguyên nhân như: thời tiết xấu, thiếu hụt lao động trong nước, cũng như nhu cầu tiêu dùng cao. Tất cả những vấn đề này được “chuyển sang vai của người tiêu dùng”.

Đặc biệt, hạn hán nghiêm trọng ở Mỹ Latinh đã khiến giá ngô, cà phê và đậu tương tăng cao. Việc tăng giá cũng do lương nhân viên cửa hàng tạp hóa cao hơn do thiếu lao động. Ngoài ra, giá thịt gần đây tăng vọt do một cuộc tấn công mạng nhằm vào tập đoàn cung ứng thịt lớn nhất thế giới JBS SA - chế biến từ 20% - 25% thịt bò, thịt gà và thịt lợn ở Mỹ.

Trong một tuyên bố, JBS USA cho biết đã phát hiện vụ tấn công mạng có tổ chức, ảnh hưởng đến một số máy chủ hỗ trợ các hệ thống công nghệ thông tin của tập đoàn tại các cơ sở ở Bắc Mỹ và Australia.

Xu hướng giá cả tăng lên đang diễn ra trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ. Trong tháng 10 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ tăng lên mức cao nhất 30 năm, đặc biệt là giá năng lượng và thực phẩm.

Số liệu vừa công bố của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - chỉ số theo dõi lạm phát đối với một loạt hàng hóa và dịch vụ thiết yếu - trong tháng 10/2021 tăng mạnh, lên mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Cụ thể, CPI trong tháng 10/2021 đã tăng 0,9% so với tháng 9/2021 và 6,2% trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 10/2021. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/1990. Trước đó, các nhà phân tích nhận định chỉ số CPI sẽ chỉ tăng 0,5% trong tháng 10/2021, tăng từ mức tăng 0,4% trong tháng 8/2021 và 5,8% trong giai đoạn 12 tháng tính đến hết tháng 10/2021.

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO) mới đây cho hay, giá lương thực tăng liên tiếp 3 tháng và đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm vào tháng 10, trong đó dẫn đầu là giá ngũ cốc và dầu thực vật.

FAO cho biết chỉ số giá ngũ cốc tăng 3,2% trong tháng 10 so với tháng 9, trong đó lúa mì tăng 5% và tăng liên tiếp trong 5 tháng.

“Nguồn cung hạn hẹp trên các thị trường toàn cầu do giảm thu nhập tại các nước sản xuất lớn như Canada, Nga và Mỹ tiếp tục gây áp lực về giá”, theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về lúa mì.

FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm nay đạt 2,793 tỉ tấn, giảm so với dự báo đưa ra vào tháng trước là 2,800 tỉ tấn. Dự kiến sản lượng ngũ cốc sẽ tiếp tục đạt kỷ lục nhưng tăng chậm hơn so với nhu cầu, dẫn đến nguồn dự trữ sẽ thu hẹp.

Thanh Bình (lược dịch)