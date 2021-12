Bang của Mỹ phạt nặng người dùng giấy xác nhận tiêm chủng giả

Thống đốc bang New York của Mỹ thông qua bộ luật mới quy định bỏ tù những đối tượng sử dụng giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 giả mạo.

Người dân sinh sống ở bang New York của Mỹ có thể sẽ phải ngồi tù nếu bị phát hiện sử dụng các tài liệu xác nhận tình trạng tiêm phòng vắc xin Covid-19 giả mạo. Đây là một trong những nỗ lực của Thống đốc Kathy Hochul nhằm trấn áp hành vi bất hợp pháp này bằng một đạo luật mới.

RT đưa tin, hôm 22/12, bà Hochul đã phê chuẩn biện pháp xem việc làm giả hồ sơ tiêm chủng vắc xin Covid-19 là trọng tội, đồng thời cảnh báo những người “gian dối” về tình trạng tiêm chủng sẽ “không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bản thân, mà còn gây họa cho những người từng tiếp xúc".

Hành vi sử dụng giấy xác nhận tiêm chủng giả có thể khiến người dân bang New York của Mỹ bị đi tù. (Ảnh: AP)

“Bộ luật nhằm đảm bảo trong bối cảnh bang New York mở cửa và nhiều doanh nghiệp thi hành chính sách kiểm tra tình trạng tiêm chủng, hành vi làm giả hồ sơ tiêm chủng sẽ không thể dung thứ”, bà Hochul nói.

Giấy xác nhận tiêm chủng hiện được xem là “công cụ bằng văn bản. do đó nếu nó bị làm giả, người vi phạm sẽ bị coi là phạm tội cấp độ D”. Nói cách khác, những người có hành vi phạm tội như trên sẽ bị phạt 1 năm tù.

Ngoài ra, hành động giả mạo hồ sơ tiêm chủng trên cơ sở dữ liệu máy tính sẽ bị coi là phạm tội cấp độ E. Những đối tượng này có thể bị phạt tù 4 năm.

Thượng nghị sĩ bang New York Anna Kaplan đã lên tiếng ủng hộ hình phạt trong bộ luật mới. Bà Kaplan khẳng định “việc bảo vệ cộng đồng khỏi những đối tượng có hành vi sử dụng giấy xác nhận tiêm phòng giả, hoặc hộ chiếu vắc xin giả là cần thiết nhất hiện nay”.

“Luật ‘Sự thật tiêm chủng' sẽ được xem là biện pháp răn đe mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những người dối trá về tình trạng tiêm phòng, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo sự phục hồi kinh tế trong tương lai”, bà Kaplan kết luận.

Cho tới nay, hơn 32.800.000 liều vắc xin Covid-19 đã được sử dụng tại bang New York. Trong đó, 95% người dân New York đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, và 82,5% đã tiêm 2 liều vắc xin Covid-19, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đã thay đổi quy định về khoảng cách thời gian tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19.

Australia sẽ rút ngắn khoảng cách thời gian giữa mũi 2 và mũi 3 vắc xin Covid-19 xuống còn 4 tháng bắt đầu từ tháng 1/2022, và tiếp tục rút xuống còn 3 tháng kể từ cuối tháng Một năm sau.

Trong thông báo hôm 24/12, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết bắt đầu từ ngày 4/1/2022, Australia sẽ áp dụng quy định tiêm mũi thứ 3 vắc xin Covid-19 sau 4 tháng tiêm mũi thứ 2. Còn từ ngày 31/1/2022, khoảng cách giữa mũi 2 và mũi 3 được rút ngắn thêm xuống còn 3 tháng.

“Vào thời điểm hiện tại có khoảng 3,2 triệu người đủ điều kiện đi tiêm mũi 3 và gần 7,5 triệu người đủ điều kiện tính tới ngày 4/1/2022”, ông Hunt cho biết, có thêm 16 triệu người dân Australia sẽ đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường vào ngày 31/1/2022.

Những thay đổi liên tục trong chính sách tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 ở Australia là nhằm đối phó trước nguy cơ dịch Covid-19 lây lan do sự hoành hành của biến chủng Omicron.

Trước đó, vào ngày 21/12, Đức tuyên bố rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

Anh và Thái Lan nằm trong nhóm những quốc gia đầu tiên áp dụng quy định tiêm mũi 2 và mũi 3 vắc xin Covid-19 cách nhau 3 tháng.

Philippines cũng giảm thời gian tiêm mũi 3 cách mũi 2 xuống 3 tháng bắt đầu từ tuần này. Chính quyền Thụy Sĩ vẫn triển khai tiêm mũi 2 và mũi 3 cách nhau 4 tháng.

Giáo sư Paul Kelly, Giám đốc Y tế Australia, nhấn mạnh khả năng bảo vệ khỏi nguy cơ bị biến chứng nặng do mắc Covid-19 đối với những người đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 được sản xuất bằng công nghệ mRNA “không hoàn toàn biến mất, nhưng bị giảm theo thời gian”. Do đó, đây là lý do cần phải tiêm mũi 3 và thậm chí mũi 4 “đối với những người có hệ miễn dịch yếu”.

Thành phố thuê nhân viên đi 'đòi tiền phạt' người chưa tiêm vắc xin Covid-19 Một thành phố ở Áo đăng tin tuyển dụng nhân viên săn lùng và xử phạt những người từ chối tiêm vắc xin Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)