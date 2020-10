Nga và Đức có ‘thời gian nghỉ ngơi’ sau những ồn ào về Nord Stream 2

Theo đó, vào đầu mùa cao điểm này, lượng khí đốt dự trữ sẵn có đạt trên mức trung bình. “Nguồn cung dồi dào và nhu cầu giảm do suy thoái nền kinh tế thế giới bị dưới ảnh hưởng của đại dịch sẽ làm cho châu Âu trải qua mùa đông mà không có nguồn cung cấp năng lượng bổ sung. Nhưng khi kinh tế tăng trưởng trở lại, nhu cầu khí đốt cũng sẽ bắt đầu tăng lên”, Bloomberg cho biết.

Thị trường khí đốt mang lại Nga-Đức có ‘thời gian nghỉ ngơi’ với Nord Stream 2. (Ảnh: RIA)

Theo Bloomberg, tình hình hiện tại trên thị trường khí đốt mang lại cho Nga và Liên minh châu Âu một “thời gian nghỉ ngơi” liên quan đến những tranh cãi về Nord Stream 2.

Giới chuyên gia cho rằng, Đức sẽ không cần thêm nguồn cung cấp khí đốt trong mùa này. Đó là lý do Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin không vội vàng hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, vốn gây ra nhiều bất đồng ở phương Tây.

“Do thực tế là trong bối cảnh suy thoái kinh tế chung gây ra bởi sự lây lan của đại dịch Covid-19, cũng như thực tế là hai mùa đông vừa qua tương đối ấm, nhu cầu về khí đốt được sử dụng để sưởi ấm và phát điện đang giảm trên toàn châu lục. Đồng thời, nguồn cung vẫn ở mức cao, khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ đang quay trở lại châu Âu. Kết quả là, ngay cả khi bắt đầu thời kỳ tiêu thụ cao điểm trong năm, giá khí đốt đã ở dưới mức trung bình trong 10 năm qua”, Bloomberg nhận định.

Cũng theo Bloomberg, có khả năng là tất cả những tình huống này cũng ảnh hưởng đến cách ông Putin và bà Merkel phản ứng trước quyết định phạt Gazprom của Ba Lan với số tiền 7,6 tỉ USD. “Berlin vẫn giữ im lặng và Nga chỉ nói rằng Ba Lan đang phối hợp với Mỹ để cản trở Nord Stream 2”. Rõ ràng bây giờ Đức và Nga không có lý do gì để gấp rút hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dài 1.230 km chạy dọc đáy biển Baltic.

Mới đây, ông Richard Morningstar, Chủ tịch Trung tâm Năng lượng Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu đại sứ Mỹ tại EU cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg: “Không có gì phải vội vàng với Nord Stream 2 ngay bây giờ, bởi vì các đường ống dẫn khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hiện có sẽ cung cấp đủ khí đốt cho châu Âu trong những tháng tới”.

Mỹ ngay từ đầu đã phản đối ý tưởng về Nord Stream 2, đồng thời, tuyên bố nó sẽ chỉ tăng cường sự “lệ thuộc của Châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga”. Bloomberg cho biết những lập luận này đã “tiếp thêm sức mạnh mới” trước những bê bối về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, cũng như vụ đầu độc nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny gần đây.

Với cuộc khủng hoảng Covid-19 và sự sụt giảm tiêu thụ khí đốt trong mùa đông này, châu Âu sẽ có thể đối phó mà không cần vận hành Nord Stream 2. (Ảnh: RIA)

Nhưng dù Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích Nord Stream 2, cả Đức và các công ty thực hiện dự án đều không muốn đây sẽ thành chủ đề nóng trong khuôn khổ cuộc chạy đua bầu cử Mỹ.

Trong điều kiện hiện tại của Đức và Nga, không có lý do gì để vội vàng đi đến giải pháp cuối cùng cho dự án trong vài tháng tới và thậm chí có thể trong vài năm tới. Thực tế là ngay cả trước khi bắt đầu đại dịch, nhu cầu về các nguồn năng lượng trong những năm gần đây đã bắt đầu giảm dần do mùa đông tương đối ấm. Theo Bloomberg, việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch hàng loạt ở các quốc gia khác nhau đã dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu lớn hơn, do đó các nhà cung cấp Gazprom và LNG trên toàn thế giới bắt đầu giảm nguồn cung cấp.

Ngoài ra, tình hình trên thị trường khí đốt cũng đã thay đổi so với năm 2017, khi Nord Stream 2 nhận được tài trợ. Kể từ năm 2016, Mỹ bắt đầu xuất khẩu LNG, tăng nguồn cung sang châu Âu mỗi năm. Tất cả những thay đổi này cho phép đa dạng hóa nguồn cung cấp nhiên liệu cho châu Âu và dẫn đến thực tế là giá trong khu vực đã giảm một nửa so với mức đỉnh vào năm 2018. “Châu Âu được cung cấp tốt hơn bao giờ hết và Gazprom rõ ràng đang mất dần ảnh hưởng”, Bloomberg nhận định.

Trong khi đó, Đức và Nga quan tâm nhất đến việc thực hiện dự án, vì nó sẽ làm tăng nguồn cung khí đốt và có tác động tích cực đến tính thanh khoản ở các trung tâm thương mại trên lục địa, tăng lợi nhuận của các công ty năng lượng trong toàn khu vực.

“Do đó, ngay cả khi châu Âu xoay sở để đối phó mà không có Nord Stream 2 vào mùa đông này, nhu cầu về khí đốt cũng có thể tăng lên khi tăng trưởng kinh tế trở lại”, Julien Hoarau, một nhà phân tích tại Engie EnergyScan cho biết.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu về khí đốt tự nhiên ít nhiều sẽ không đổi trong vòng 5 năm tới. “Thoạt nhìn, chưa có rủi ro nào. Tuy nhiên, sự chậm trễ vận hành Nord Stream 2 có thể sẽ ảnh hưởng đến giá khí đốt ở châu Âu. Để cân bằng hệ thống khí đốt của châu Âu việc nhập khẩu LNG cũng sẽ cần tăng lên”, chuyên gia Hoarau kết luận.

