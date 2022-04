Nạn trộm cắp xăng dầu ở Mỹ gia tăng

National Interest đưa tin, giá xăng trung bình ở Mỹ vẫn hơn 4 USD/gallon (khoảng 3,7 lít), vì vậy một số người Mỹ liều lĩnh đang ăn cắp xăng từ các trạm xăng để sử dụng cho mục đích cá nhân và bán lại.

Theo CBS News, cảnh sát Florida trước đó đã bắt giữ các thành viên của một băng nhóm tội phạm trộm số xăng trị giá 60.000 USD từ các trạm ở thành phố Tampa.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân nên đậu xe trong nhà để xe hoặc khu vực có nhiều ánh sáng, cũng như những nơi có nhiều xe cộ qua lại để răn đe những kẻ trộm đục phá bình xăng”, sở cảnh sát địa phương cho biết.

Tình trạng giá xăng tăng cao đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người dân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

National Interest cho hay, trong tuần thứ 3 liên tiếp tăng giá, gần đây giá khí đốt trung bình của Mỹ đã từ từ giảm xuống khoảng 8 xu so với một tuần trước đó và 23 xu so với một tháng trước. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn cao hơn 1,25 USD/gallon so với năm ngoái.

Trước đó, thống kê của AAA cho thấy, 5 bang California, Nevada, Alaska, Hawaii và Washington có giá khí đốt cao nhất trên toàn nước Mỹ, cũng là nơi có những thành phố có chi phí nhiên liệu đắt đỏ hàng đầu.

Tính đến đầu tháng 4, số liệu thống kê của AAA xác nhận người dân sinh sống ở thành phố San Luis Obispo nằm bên bờ biển miền Trung tại bang California đang phải trả chi phí cao nhất nước Mỹ, với mức 5,98 USD/gallon xăng.

Trong khi đó, thành phố Lihue nằm trên đảo Kauia, thuộc bang Hawaii, có giá xăng ở mức 5,46 USD/gallon. Một thành phố du lịch hàng đầu khác của nước Mỹ là Las Vegas, bang Nevada, đã ghi nhận được mức giá nhiên liệu lên tới 5,23 USD/gallon.

Thành phố San Juan Island nằm ở phía Tây Bắc của bang Washington đã phải chứng kiến giá xăng tăng vọt lên mức 5,22 USD/gallon.

Trong danh sách này còn có Fairbanks - thành phố lớn thứ hai của Alaska, đang đối mặt với giá xăng cao nhất toàn bang với mức 4,86 USD/gallon.

