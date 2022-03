Mỹ có thể thay thế Nga trên thị trường dầu mỏ?

Cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine với tình trạng lo lắng chung của thị trường năng lượng thế giới có thể đoán trước được tác động của Mỹ khi tuyên bố cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Theo đó, ngay cả trước khi quyết định cấm nhập khẩu dầu từ Nga được thông qua, giá tại các trạm xăng ở Mỹ đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden không tìm thấy điều gì tốt hơn là đổ lỗi cho việc tăng giá cho chính các công ty khai thác dầu, bao gồm cả ngành công nghiệp dầu đá phiến đã phát triển đáng kể trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ có thể thay thế hoàn toàn dầu của Nga trên thị trường thế giới.

Ngành công nghiệp dầu khí bấp bênh

Các nhà chức trách Mỹ hy vọng có thể ngăn chặn tác động này với chi phí của nguồn dự trữ nội bộ, cụ thể là sản xuất dầu đá phiến. Trong những năm 2010, ngành công nghiệp này đã trở thành cứu cánh của nước Mỹ. Sản lượng dầu ở nước này, trước đây được coi là đạt mức tối đa trong lịch sử vào năm 1971, đã trải qua một đợt tái sinh và tăng hơn gấp đôi. Theo nhiều cách, năng lượng giá rẻ đã giúp chúng ta có thể theo đuổi chính sách lãi suất cực thấp và trong những trường hợp khác (ví dụ như hiện tại) sẽ đe dọa bùng nổ lạm phát.

Ngành công nghiệp dầu khí Mỹ được tạo điều kiện nhất dưới thời cựu Tổng thống Trump, người đã cắt giảm thuế, rút ​​khỏi hiệp định khí hậu Paris và tích cực vận động để xuất khẩu dầu của Mỹ.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã tuyên bố cấm mọi hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga vào Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, sau khi đảng Dân chủ lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2020, thời kỳ kém thịnh vượng hơn nhiều đã đến với ngành dầu mỏ.Chương trình nghị sự xanh và mong muốn đối phó với biến đổi khí hậu bằng cách giảm lượng khí thải CO2 đã trở thành trọng tâm của chính quyền mới. Việc cấm khoan giếng trên đất của liên bang đã trở thành một trong những biểu hiện nổi bật nhất của chính sách này.

Vào đầu tháng 3, Nhà Trắng bất ngờ quay ngoắt 180 độ. Theo đó, ông Biden kêu gọi các công ty dầu mỏ tăng sản lượng để làm giảm nhu cầu không chỉ của Mỹ mà của toàn thế giới về dầu mỏ của Nga. Sau đó, có thể sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với lĩnh vực dầu khí của Nga.

Nhưng ngay cả khi các nhà chức trách Mỹ thay đổi cách tiếp cận và cung cấp cho ngành dầu khí điều gì đó ngoài những lời buộc tội và khiển trách thì câu hỏi vẫn là về khả năng thuần túy của ngành dầu mỏ Mỹ để tăng đáng kể sản lượng sẽ như thế nào?

Trước khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và 2,8 triệu thùng các sản phẩm dầu khác nhau. Theo ước tính sơ bộ, các lệnh trừng phạt và hạn chế có thể khiến nguồn cung giảm 1,5 triệu thùng/ngày. Tổng cộng, Mỹ sản xuất khoảng 11,4 triệu thùng mỗi ngày, tức là để cắt giảm một phần nhu cầu theo mức trừng phạt hiện tại, sẽ cần phải tăng sản lượng khoảng 10%.

Thách thức tăng sản lượng

Theo nhóm phân tích Kpler, có những lý do nghiêm trọng ngăn cản việc tăng sản lượng. Thứ nhất, số lượng giếng đang làm việc giảm một nửa so với năm 2020, có nghĩa là ngành dầu khí Mỹ đang hoạt động gần công suất hiện tại. Thứ hai, thiết bị và dịch vụ của các công ty cũng đã sử dụng đến 90%, không có dự trữ bổ sung. Do đó, ngay cả khi trong những tháng tới không có khó khăn về nguồn cung và hoạt động của các dịch vụ, thì mức tối đa mà ngành dầu mỏ có thể đạt được là tăng sản lượng thêm 130.000 thùng/ngày.

Trong vài năm tới, con số có thể cao hơn nhiều. Nhưng ngay cả những dự báo lạc quan nhất cũng không đưa ra mức tăng sản lượng dầu của Mỹ hơn 3 triệu thùng/ngày trong 3 năm. Về lý thuyết, điều này không đáp ứng được nhu cầu của thị trường ở hiện tại, cũng như sẽ không đủ cho một lệnh cấm vận dầu mỏ hoàn toàn.

Trong tình hình này, dự trữ công nghiệp và chiến lược vẫn là cách duy nhất để bù đắp tổn thất do nguồn cung giảm từ Nga ra thị trường thế giới. Cho đến nay, chính quyền Mỹ đã sẵn sàng rút khoảng 50 triệu thùng dầu. Khối lượng này sẽ đủ cho 1,5-2 tháng, mặc dù nếu các quốc gia khác có nguồn dự trữ lớn hơn giúp đỡ thì có thể giảm thiểu khủng hoảng trong thời gian dài hơn một chút. Các chuyên gia lưu ý, hiện tại kho dự trữ chiến lược của Mỹ đã cạn một nửa, khối lượng trong 20 năm qua đang ở mức thấp nên sẽ không thể sử dụng lâu dài.

Thanh Bình (lược dịch)