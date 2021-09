Theo Washington Post, các quy định mới của Mỹ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến người Nga, vì có khoảng 448 triệu liều Sputnik V đã được bán ra trên toàn thế giới. Do đó, việc hạn chế đi lại có thể làm gia tăng thêm những lời chỉ trích đối với vắc-xin Nga.

Mới đây, Mỹ tuyên bố sẽ sớm cho phép nhập cảnh đối với những người nước ngoài đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Do đó, đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch, các hạn chế đối với một số lượng lớn người nước ngoài sẽ được dỡ bỏ.

Mỹ ‘cấm cửa’ đối với người nước ngoài tiêm vắc xin Sputnik V của Nga. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Washington Post cho biết, câu hỏi đặt ra là loại vắc-xin nào sẽ được công nhận trong chính sách mới của Mỹ. Theo quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, cơ quan này hiện xem một người đã được tiêm vắc-xin đầy đủ khi họ tiêm đủ mũi theo liệu trình của các loại vắc-xin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng trường hợp khẩn cấp.

Tính tới này 17/9, WHO đã cấp phép 7 loại vắc-xin bao gồm mRNA-1273 (Moderna), BNT162b2 hay còn gọi là Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen (Johnson & Johnson), AZD1222 (Oxford/AstraZeneca), Covishield (Viện Serum Ấn Độ, sử dụng công nghệ của Oxford/AstraZeneca), Vero Cells (Sinopharm Bắc Kinh) và CoronaVac (Sinovac).

Theo Washington Post, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm nghìn người đã tiêm vắc-xin của Nga. Mặc dù quan hệ ngoại giao căng thẳng và nhu cầu đi du lịch nước ngoài hạn chế, nhưng theo ước tính của Hiệp hội Du lịch Mỹ có khoảng 300.000 người Nga đã đến thăm “đất nước cờ hoa” vào năm 2019.

Các chuyên gia cho rằng, kế hoạch của Mỹ là một đòn giáng mạnh vào các nhà sản xuất Sputnik V, mà Nga tự hào gọi là vắc-xin Covid-19 đầu tiên được đăng ký sử dụng. Vắc-xin được cho là một công cụ ngoại giao quan trọng trong thời kỳ đại dịch, nhưng do hạn chế được công nhận ở nước ngoài và tốc độ giao hàng chậm nên Sputnik V không chỉ tụt hậu so với vắc-xin phương Tây mà còn cả vắc-xin do Trung Quốc sản xuất.

Bà Judyth Twigg, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Virginia Commonwealth cho biết: “Đây là một vấn đề lớn đối với khách du lịch Nga và công dân của các quốc gia khác đã được tiêm chủng vắc-xin Sputnik V”.

Theo Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) vắc-xin Sputnik V đã được phê duyệt ở 70 quốc gia và vùng lãnh thổ - nơi sinh sống của hơn 4 tỉ người và hiệu quả cũng như tính an toàn của nó đã được xác nhận trong cả thử nghiệm lâm sàng và ứng dụng thực tế.

Mỹ mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm đủ vắc-xin Covid-19 vào tháng 11. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi phản đối các nỗ lực chính trị hóa cuộc chiến toàn cầu chống lại Covid-19 và phân biệt đối xử với các vắc-xin hiệu quả vì lợi ích kinh tế - chính trị”, RDIF cho biết trong một tuyên bố.

Đến nay WHO vẫn chưa phê duyệt vắc-xin Sputnik V do Trung tâm Nghiên cứu quốc gia dịch tễ học và vi sinh học Gamaleya phát triển. Trong tuần này, WHO cho biết, họ đã đình chỉ nghiên cứu về loại vắc-xin này, với lý do các vấn đề sản xuất tại các nhà máy của Nga và nghi ngờ rằng Nga sẽ có thể sản xuất liên tục theo các tiêu chuẩn được yêu cầu.

Trước đó, Mỹ chính thức thông báo, từ tháng 11 tới sẽ mở cửa trở lại cho hành khách đi máy bay từ Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và một số quốc gia châu Âu khác, nếu đã được tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa Covid-19.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng cho biết, một cơ chế truy vết tiếp xúc mới và quy định xét nghiệm Covid-19 nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng. Cụ thể, người đã tiêm vắc-xin vẫn phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi bay và sẽ phải trình bằng chứng khi lên máy bay. Họ cũng phải cung cấp số điện thoại và email để đưa vào hệ thống truy vết tiếp xúc (hiện chưa được xây dựng xong). Trong khi đó, người Mỹ chưa tiêm vắc-xin phải xét nghiệm Covid-19 một ngày trước khi khởi hành và phải xét nghiệm một lần nữa khi nhập cảnh.

Ngoài ra, quy định về chính sách vắc-xin mới sẽ có một số ngoại lệ, trong đó có cả trẻ em chưa đủ điều kiện được tiêm chủng. Tuy vậy quy định mới vẫn chưa áp dụng cho du khách đi qua biên giới đất liền với Mexico và Canada.

Bà Merkel tiết lộ nơi ở sau khi hết nhiệm kỳ RIA dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, sau khi hết nhiệm kỳ bà sẽ tiếp tục sống trong căn hộ ở Berlin. Ngoài ra, bà cũng sẽ sử dụng ngôi nhà hiện có ở vùng nông thôn của Ukermark.

Thanh Bình (lược dịch)