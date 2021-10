Mỹ bồi thường cho các nạn nhân chết trong vụ không kích gây tranh cãi ở Afghanistan

Quân đội Mỹ đang đề nghị cung cấp “bồi thường chia buồn” đối với một gia đình ở Afghanistan, sau vụ không kích nhầm vào cuối tháng Tám khiến 10 dân thường thiệt mạng bao gồm 7 trẻ em tại thủ đô Kabul.

Trong tuyên bố hôm 15/10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đưa ra “lời cam kết” đối với gia đình anh Akhmadi về việc bồi thường sau vụ không kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào ngày 29/8, bao gồm “cung cấp các khoản hỗ trợ chia buồn”. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ đưa người thân trong gia đình anh Akhmadi tới Mỹ.

Vụ không kích gây tranh cãi ở Afghanistan của Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 10 người bao gồm 7 trẻ em. (Ảnh: Global Look Press)

Lời đề nghị được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến giữa ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách với ông Steven Kwon, Chủ tịch Tổ chức Viện trợ Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế ở Afghanistan để thảo luận phương án hỗ trợ. Tổ chức viện trợ Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế chính là nơi làm việc của anh Akhmadi, người đã qua đời trong cuộc không kích nhầm của Mỹ hồi cuối tháng Tám.

“Ông Kahl đã nhấn mạnh rằng, vụ không kích là một sai lầm chết người khiến anh Zemari Akhmadi và những người khác trở thành nạn nhân vô tội bị sát hại, họ là những người không liên quan tới tổ chức khủng bố ISIS-K và cũng không phải là mối đe dọa đối với Mỹ”, ông Kirby cho hay.

Ban đầu, Lầu Năm Góc tuyên bố vụ không kích bằng UAV ở thủ đô Kabul đã diễn ra thành công và tiêu diệt được một tay súng thành viên của tổ chức khủng bố ISIS-K khi đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ hoạt động tại thủ đô của Afghanistan.

Tuy nhiên, sau đó, một cuộc điều tra của tờ New York Times đã làm rõ sự thật. Các quan chức Mỹ buộc phải lên tiếng thừa nhận, họ đã tấn công nhầm khi không thể tiêu diệt được tên khủng bố nào, mà thay vào đó đã sát hại nhiều dân thường trong một gia đình.

Nạn nhân ban đầu bị Mỹ nhắm tới là anh Zemari Akhmadi, người từng làm việc nhiều năm cho Tổ chức viện trợ Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế, theo điều tra của New York Times.

Lầu Năm Góc từng tuyên bố họ tấn công chiếc xe mà anh Akhmadi lái vì nghi ngờ trên xe có chứa bom. Nhưng hình ảnh camera an ninh được tờ New York Times thu thập lại cho thấy, trên xe của anh Akhmadi chỉ có các can đựng nước. Điều này chứng minh quân đội Mỹ đã nhầm lẫn.

Trong số 10 người thiệt mạng có 2 nạn nhân nhỏ tuổi nhất là Malika Akhmadi và Sumaya Yousoufi đều mới chỉ 2 tuổi. Hai em bé có mặt tại nhà của anh Akhmadi vào thời điểm xảy ra vụ không kích.

Trong cuộc phỏng vấn với RT hồi tháng Chín, anh Jamshid Yousoufi, bố của nạn nhân nhỏ tuổi Sumaya Yousoufi, nhấn mạnh “Không ai có thể đền bù cho chúng tôi. Dù họ có đưa toàn bộ tiền của trên thế giới cho chúng tôi, điều đó cũng không thể bù đắp được mất mát. Chuyện đó là không thể. Họ không thể bồi thường được khi đã sát hại một đứa trẻ và không có phương thuốc nào có thể chữa lành nỗi đau này”.

Dù phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã nhắc tới việc đền bù cho người thân trong gia đình anh Akhmadi, nhưng cơ quan này không nói rõ họ sẽ bồi thường cho bao nhiêu người.

Trong quá khứ, các khoản "bồi thường chia buồn" của Mỹ từng vấp phải sự chỉ trích. Cụ thể, người thân trong gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong một vụ tấn công của quân đội Mỹ ở thành phố Kunduz của Afghanistan hồi năm 2015 chỉ nhận được 6.000 USD. Còn những người bị thương chỉ được chi trả mức bồi thường là 3.000 USD.

“Số tiền này rõ rằng không xứng đáng với mạng sống của con gái tôi. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác là nhận lấy số tiền mà họ đã đưa”, ông Abdul Ghadir, người nhận được khoản bồi thường 6.000 USD sau khi cô con gái 12 tuổi qua đời trong vụ tấn công của Mỹ ở Kunduz nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)