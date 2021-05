Lừa lấy 5 triệu USD tiền trợ cấp Covid-19, người đàn ông sắm dàn siêu xe

Người đàn ông sinh sống ở bang California của Mỹ bị cáo buộc tội lừa đảo khi dùng số tiền trợ cấp Covid-19 để mua dàn siêu xe từ các hãng Ferrari, Bentley và Lamborghini.

Các công tố viên liên bang Mỹ nhấn mạnh, Mustafa Qadiri (38 tuổi) sống ở thành phố Irvine của bang California đã sử dụng số tiền khoảng 5 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ từ “Chương trình bảo vệ tiền lương” (PPP). PPP là chương trình được Quốc hội Mỹ thiết lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vay vốn để trang trải tiền lương cho nhân viên và giữ chân người lao động trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành.

Ba chiếc siêu xe của Qadiri được mua bằng tiền lừa đảo đã bị tịch thu. (Ảnh: New York Post)

Khi lừa được tiền cứu trợ, Qadiri đã dùng số tiền này để chi trả cho những kỳ nghỉ xa hoa và những chiếc xe hơi đắt tiền, cùng nhiều thú vui tiêu khiển khác.

Qadiri đã ra đầu thú trước cơ quan điều tra hôm 8/5 và hiện bị cáo buộc 4 tội danh gồm lừa đảo ngân hàng, lừa đảo chuyển khoản, trộm cắp danh tính và rửa tiền.

Trước đó, Qadiri đã thành lập 4 “doanh nghiệp ma” ở thành phố Newport Beach của bang California gồm All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc., và Ad Blot, Inc.

Vào tháng 5 và 6/2020, Qadiri đã gửi hồ sơ doanh nghiệp giả để được hưởng chính sách trong PPP.

Theo các công tố viên, những thông tin sai lệch trong hồ sơ của Qadiri bao gồm số lượng nhân viên mà các “công ty ma” trả lương cùng hồ sơ tài khoản ngân hàng với số dư bị đẩy lên cao. Ngoài ra, Qadiri còn sử dụng tên, số an sinh xã hội và chữ ký của người khác để đăng ký một trong các khoản vay của PPP.

Các ngân hàng đã rải ngân và chuyển khoảng 5 triệu USD cho các tài khoản mà Qadiri kiểm soát. Từ đó, Qadiri đã dùng số tiền này để phục vụ những nhu cầu và thú vui xa xỉ của bản thân.

Các đặc vụ liên bang Mỹ cũng đã tịch thu 3 chiếc ô tô đắt giá cùng số tiền 2 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Qadiri. Theo CBS Los Angeles, Qadiri đã nộp số tiền bảo lãnh 100.000 UDS và sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 29/6 tới.

