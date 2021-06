Loạt quan chức Hàn Quốc mất chức, mất mạng vì quấy rối tình dục cấp dưới

Trong những năm gần đây, nhiều quan chức ở Hàn Quốc đã buộc phải từ chức và bị đi tù, thậm chí có người còn tử tự sau cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ.

Hôm 29/6, cựu Thị trưởng Busan là ông Oh Keo-don (72 tuổi) đã bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam trước cáo buộc quấy rối tình dục 2 nữ nhân viên cấp dưới. Bản án mà ông Oh phải nhận trở thành gáo nước lạnh đối với đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới.

Cựu Thị trưởng Busan là ông Oh Keo-don (người đeo kính) tới tòa án sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục 2 cấp dưới. (Ảnh: Yonhap)

Busan là thành phố lớn thứ 2 tại Hàn Quốc và là nơi sinh sống của 3,5 triệu người. Ông Oh đã từ chức Thị trưởng Busan vào năm 2020, sau cáo buộc có hành động không đúng đắn với 2 nữ nhân viên cấp dưới.

Ba tháng sau khi ông Oh từ chức, Thị trưởng thành phố Seoul là ông Park Won-soon (65 tuổi) đã tự tử. Hành động tự sát của ông Park xảy ra sau khi một nữ nhân viên cáo buộc ông này tấn công tình dục.

Cả ông Oh và ông Park là 2 quan chức trong chính quyền đảng Dân chủ của Tổng thống Moon. Việc 2 ông này dính vào bê bối trở thành đòn bẩy giúp phe đối lập chiếm thêm ưu thế trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm 2022. Ngoài các cáo buộc quấy rối tình dục, chính quyền của Tổng thống Moon còn đang bị dư luận Hàn Quốc chỉ trích mạnh mẽ vì để giá nhà tăng cao kỷ lục và công chức nhà nước bị nghi ngờ sử dụng đất đai sai mục đích.

Trước đó, ông Oh vẫn khẳng định mọi hành động đụng chạm chỉ là vô tình. Nhưng trước khi bước vào phiên xét xử hôm 29/6, ông Oh nói với các phóng viên rằng, “Tất cả tội lỗi là do tôi”.

Thẩm phán Tòa án quận Busan, ông Ryu Seung-woo nhấn mạnh ông Oh đã lạm dụng “quyền lực” để thực hiện hành vi quấy rối tình dục nơi công sở. Các công tố viên cho hay, một trong 2 nạn nhân của ông Oh đã bị sang chấn tâm lý sau khi bị cấp trên quấy rối tình dục.

“Nạn nhân chắc chắn đã phải trải qua tổn thương tâm lý nghiêm trọng, do những gì phải trải qua ở nơi làm việc”, Yonhap dẫn lời Thẩm phán Ryu.

“Cô ấy càng bị căng thẳng hơn khi vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra”, ông Ryu nói thêm.

Trước đây, ông Oh từng viện dẫn vấn đề liên quan tới trí nhớ và nhận thức đã khiến ông có hành động không đúng mực. Do đó, ông nhấn mạnh bản thân không có ý định sàm sờ và mong "nhận được thêm sự tha thứ" của 2 nạn nhân. Tòa án đã bác bỏ lý do mà ông Oh đưa ra.

Ông Oh trở thành quan chức cấp tỉnh thứ 3 ở Hàn Quốc bị cáo buộc liên quan tới các vụ tấn công tình dục trong những năm gần đây.

Trước đó, ông Ahn Hee-jung (56 tuổi) đã từ chức Thị trưởng tỉnh Nam Chungcheong vào năm 2018, sau khi cựu thư ký Kim Ji-eun nói trong bài phỏng vấn trên truyền hình rằng ông Ahn đã cưỡng hiếp cô 4 lần.

Ông Ahn sau đó bị tòa án cáo buộc lạm dụng quyền lực để tấn công tình dục cấp dưới. Vào năm 2019, ông Ahn bị tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Hàn Quốc: Hơn 1.300 nạn nhân nam bị lừa để quay video 'đen' Đối tượng dụ dỗ hơn 1.300 bé trai và đàn ông Hàn Quốc cởi đồ để quay video dung tục đã bị cảnh sát chuyển cho bên công tố điều tra thêm.

Minh Thu (lược dịch)