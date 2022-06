Ngậm hoa vào miệng để tạo dáng ‘sống ảo’, cô gái trẻ suýt mất mạng

Ngậm hoa vào miệng để có được bức ảnh 'sống ảo' đẹp mắt, cô gái không ngờ bị ngộ độc và phải nhập viện điều trị.

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo người dân nên tránh xa những loài cây có độc vốn được trồng phổ biến trên đường phố, sau khi một nữ blogger phải nhập viện do ngậm hoa vào miệng để chụp ảnh.

Hình ảnh những cô gái tạo dáng bên hoa, cầm hoa và thậm chí ngậm hoa vào miệng để “sống ảo” không còn mới lạ trên mạng xã họi Trung Quốc.

Cô gái suýt mất mạng vì ngậm hoa trúc đào vào miệng để tạo dáng "sống ảo". (Ảnh: SCMP)

Thậm chí, gần đây nhiều bài viết được đăng lên mạng xã hội còn chia sẻ các cách tạo dáng đẹp bên hoa như để hoa sát mặt, ngậm hoa che kín miệng hay cài hoa vào một bên tai.

Xu hướng trên mạng xã hội xứ Trung đã khiến một cô gái sinh sống ở thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam phải nhập viện do bị ngộ độc. Cụ thể, hôm 14/6, Henan TV đưa tin cô gái trẻ đã chụp ảnh selfie cùng với bông hoa trúc đào. Nhưng ngay ngày hôm sau, cô gái phải nhập viện điều trị do bị trúng độc.

Các chuyên gia y khoa cảnh báo phần lá, hoa, cành và thân của cây trúc đào đều chứa chất độc. Nếu không may nhiễm độc, bệnh nhân có thể bị ốm nặng và thậm chí tử vong.

Nhiều người gọi cây trúc đào là “mối nguy hiểm mê hoặc”, bởi chất độc chứa trong cây có thể gây ra phản ứng dữ dội cho cơ thể con người.

Cô Sun Yan, một nhân viên làm việc tại Vườn Thảo mộc Trịnh Châu, cho biết chất độc trong cây trúc đào có thể gây tổn thương cho hệ tiêu hóa và tim mạch.

“Cây trúc đào có chứa một chất lỏng dạng sữa và người dân không nên chạm vào nó”, cô Sun nhấn mạnh.

“Chất độc sẽ gây ra các phản ứng ở dạ dày như buồn nôn, nôn mửa, rối loạn điện giải và suy cơ”, bác sĩ Wang Hongyu công tác tại phòng cấp cứu thuộc Đại học Nhân dân Trịnh Châu nói.

Cũng theo ông Wang, “khả năng dẫn tới tử vong không thể loại bỏ, dù tỷ lệ là thấp”.

Hiện tại, nền tảng mạng xã hội mua sắm và thời trang Xiaohongshu của Trung Quốc cũng tràn ngập bài viết của những người phụ nữ từng bị ngộ độc sau khi ngậm hoa trúc đào vào miệng để chụp ảnh.

“Tôi bắt đầu cảm thấy có phản ứng lạ và chóng mặt trong lúc đang chụp ảnh. Tôi cứ nghĩ do cơ thể yếu. May mắn tôi đã nhả bông hoa ra nhanh chóng do mùi vị của nó. Chuyện này đã cứu mạng tôi”, một người phụ nữ cho biết.

Cây trúc đào được trồng phổ biến ở nhiều thành phố và công viên ở Trung Quốc. Loài cây này được miêu tả là “bảo vệ môi trường”, hay “máy hút bụi xanh” nhờ khả năng cản gió, cát và hấp thụ khí thải từ ô tô.

Mối lo sợ về cây trúc đào bắt đầu lan truyền nhanh chóng trong những ngày gần đây trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, và thu hút hơn 20.000 người vào thảo luận.

“Bài học rút ra là không chỉ cây trúc đào có độc, mà tốt hơn là không chạm vào nó. Chúng ta cần hiểu rằng cây cảnh chỉ để ngắm, chứ không chạm vào, hay ngậm vào mồm. Chuyện này không những bảo vệ cho những bông hoa, mà còn bảo vệ cho chính chúng ta”, tờ Wuhan Evening News bình luận trên Weibo.

Minh Thu (lược dịch)