Người phụ nữ (37 tuổi) ở Hàn Quốc đang đối mặt với cáo buộc giết người mà nạn nhân chính là người chồng của cô này. Nghi phạm bị tình nghi đổ chất nicotine dạng lỏng vào cốc misutgaru, thức uống phổ biến vào buổi sáng của người Hàn.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Công tố quận Suwon vào ngày 1/12, nghi phạm đã bị bắt giữ và bị cáo buộc liên quan tới cái chết của người chồng (46 tuổi). Nạn nhân đã qua đời vào ngày 27/5.

Người vợ ở Hàn Quốc đoạt mạng chồng bằng ly ngũ cốc buổi sáng. (Ảnh minh họa)

Được biết, người chồng của nghi phạm đã không hút thuốc lá suốt 8 năm qua. Nhưng quá trình mổ tử thi kết luận nguyên nhân tử vong là do ngộ độc nicotine.

Một ngày trước khi qua đời, người chồng đã phàn nàn về việc bị đau dạ dày và gọi điện cho vợ từ nơi làm việc để hỏi liệu mật ông mà cô này cho vào đồ uống misutgaru có bị hỏng hay không.

Misutgaru là đồ uống được trộn từ các loại bột ngũ cốc rang với vị ngọt được pha chế từ mật ong hoặc đường. Với hàm lượng protein cao, misutgaru là một trong số những loại đồ uống chứa nhiều dinh dưỡng từ ngũ cốc tốt cho sức khỏe và được dùng phổ biến ở Hàn Quốc.

Các nhà điều tra cũng đã tìm hiểu được thông tin người vợ từng đi mua nicotine dạng lỏng từ một cửa hàng bán thuốc lá điện tử gần căn nhà sinh sống, chỉ trước vài ngày người chồng qua đời.

Cho tới nay, người vợ vẫn khẳng định bản thân vô tội và nhấn mạnh người chồng là người nghiện thuốc lá. Điều này trái với thông tin mà người quen của nạn nhân cung cấp cho các nhà điều tra về việc người đàn ông đã không còn hút thuốc lá 8 năm qua.

Nếu người vợ bị buộc tội, đây sẽ là một trong số ít vụ án ở Hàn Quốc mà chất nicotine được dùng làm vũ khí giết người.

Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo nhiều công ty sản xuất thuốc lá điện tử bán các sản phẩm đựng chất nicotine dạng lỏng có hình thức tương tự những sản phẩm dành cho trẻ em và dễ gây nhầm lẫn. Đáng nói, nếu trẻ em không may tiếp xúc với nicotine dạng lỏng dù chỉ một lượng rất nhỏ cũng có thể tử vong do bị ngừng tim, co giật, hôn mê và suy hô hấp.

Gã đàn ông vô cớ đẩy người đi bộ ngã lộn nhào xuống đường ray tàu hỏa Gã đàn ông vô cớ lao tới và xô ngã người phụ nữ đang đi bộ trên thềm nhà ga xuống đường ray nằm cách 1 m.

Minh Thu (lược dịch)