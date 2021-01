Khoảnh khắc bức tường bất ngờ đổ sập xuống người đi bộ ở Ấn Độ

Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc bức tường bao quanh trong một con ngõ nhỏ ở Ấn Độ bất ngờ đổ sập xuống 4 người đang đi bộ.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Katghar thuộc quận Moradabad của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 1/1. Theo hình ảnh video, trong con ngõ nhỏ có 4 người đang đi bộ theo 2 hướng bao gồm 1 người đàn ông, 1 phụ nữ, 1 trẻ em và 1 bé sơ sinh. Khi người đàn ông tiến lại gần người phụ nữ một tay bế bé sơ sinh còn một tay dắt đứa trẻ đi bộ cùng, bức tường bất ngờ đổ sập về phía họ.

Người đàn ông và đứa trẻ không may bị gạch từ bức tường đổ rơi trúng người, trong khi người phụ nữ bế bé sơ sinh kịp tránh nên không bị va đập trực tiếp.

Người dân địa phương ngay sau khi phát hiện sự việc, bất chấp khói bụi mù mịt từ bức tường đổ đã nhanh chân chạy lại giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Theo cảnh sát, người phụ nữ và bé sơ sinh may mắn chỉ bị thương nhẹ. Còn người đàn ông có tên Kapil Ahmed đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Trong khi, đứa trẻ tên Norman đã không may bị gãy chân do gạch vỡ từ bức tường đổ vào người.

Người dân địa phương cho biết, họ đã vài lần kiến nghị với chính quyền địa phương về tình trạng thiếu an toàn của bức tường chắn, nhưng lực lượng chức năng không có bất cứ động thái nào và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.

