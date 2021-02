Hoàng tử Anh Harry và vợ tiết lộ về đứa con thứ hai

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng Archie (con trai đầu của Hoàng tử Harry và Meghan Markle) sẽ trở thành anh trai. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rất vui khi có đứa con thứ hai”, một phát ngôn viên của cặp đôi nói với tạp chí People và Sky News.

Người phát ngôn của vợ chồng Hoàng tử Anh Harry và Nữ công tước xứ Sussex, xác nhận cặp đôi chuẩn bị đón em bé thứ hai. (Ảnh: AP)

Nhiếp ảnh gia, đồng thời là bạn của cặp đôi Misan Harriman đã đăng một bức ảnh đen trắng của cặp đôi lên mạng xã hội Twitter. Bức ảnh cho thấy Markle đang mang thai, gối đầu lên chân Hoàng tử Harry, cả hai đều tươi cười hạnh phúc.

Theo báo giới, hiện vẫn chưa xác định được giới tính của đứa trẻ. Sky News cho biết đứa con thứ hai của cặp đôi này sẽ là đứa trẻ thứ 8 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh. Đồng thời, đứa bé này cũng sẽ là chắt thứ 10 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Hôm 9/2, cháu gái Nữ hoàng Anh là Công chúa Eugenie xứ York đã hạ sinh một bé trai.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle lên chức bố mẹ vào ngày 6/5/2019, tình đến nay con trai Archie của cặp đôi này hiện đã gần hai tuổi. Vào tháng 11/2020, Meghan Markle đã lên tiếng về việc sảy thai đứa con thứ hai của cô vào tháng 7/2020 và chia sẻ cảm xúc của mình về vấn đề này.

Markle cũng kêu gọi đừng giấu giếm chủ đề sảy thai mà hãy chia sẻ nỗi đau của mình. Được biết, vị Công nương bị sảy thai khi mang bầu mới chỉ 2 tháng. Cặp đôi nhà Sussex lựa chọn giữ kín việc này trước truyền thông cho đến vừa qua mới tiết lộ.

“Mất một đứa trẻ đồng nghĩa với việc mang theo nỗi đau gần như không thể chữa lành, nhiều người đã trải qua nhưng ít người nhắc đến nó”, New York Times dẫn lời Markle trong một bài viết.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2020, Hoàng tử Harry và vợ Markle tuyên bố từ bỏ tước vị Hoàng gia Anh và hoạt động độc lập về mặt tài chính, trong khi tiếp tục toàn lực ủng hộ Nữ hoàng Elizabeth II.

Hiện nhà Sussex đang sống tại biệt thự hơn 18 triệu USD tại Los Angeles, xung quanh đều là người quen trong giới giải trí hay bạn bè lâu năm của Markle. Nhà của Hoàng tử Anh Harry và vợ Meghan Markle có 8 phòng ngủ, thuộc sở hữu của diễn viên, đạo diễn Hollywood Tyler Perry, 50 tuổi, người từng được đánh giá là diễn viên có cát xê cao nhất trong giới giải trí.

Villa rộng 16.000 m2 nằm trên đỉnh một ngọn đồi bên trong khu dân cư cao cấp Beverly Ridge Estates và được bảo vệ an ninh ở mức cao nhất. Tờ Page Six cho rằng nhà Sussex được mời về ở thay vì thuê căn biệt thự bỏ không này của Perry, do nam diễn viên hiện sống ở Atlanta, bang Georgia, cách Los Angeles hơn 3.200 km.

Hiện tại Markle có quốc tịch Mỹ nên dễ dàng ở lại đây để hoạt động và sinh sống. Trong khi đó Hoàng tử Harry sẽ chỉ được nhận giấy phép làm việc và du lịch tạm thời trong một thời gian nhất định. Theo các chuyên gia, nếu muốn được cấp “thẻ xanh” là giấy phép dành cho công dân không phải Mỹ được sống và làm việc vĩnh viễn tại đây thì Hoàng từ Harry buộc phải nhờ vợ mình giúp đỡ.

Thanh Bình (lược dịch)