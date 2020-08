Chuyến công tác chung hiếm hoi của hai quan chức cấp cao Triều Tiên

Nhân vật quyền lực thứ 3 tại Triều Tiên cùng tân Thủ tướng Kim Tok-hun đã cùng đi thị sát một dự án khí hóa than.

Theo thông tin được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào hôm nay (25/8), ông Pak Pong-ju, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và tân Thủ tướng Kim Tok-hun đã tới “thị sát công trình xây dựng dự án thành lập ngành công nghiệp hóa chất C1”.

Đây là chuyến thị sát chung hiếm hoi mà hai quan chức cấp cao Triều Tiên cùng thực hiện. Mục đích chuyến công tác là để trao đổi chuyên môn giữa hai quan chức hàng đầu phụ trách kinh tế tại Triều Tiên.

Ông Pak Pong-ju, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ (bên phải) và tân Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok-hun (ở giữa) có chuyến công tác chung hiếm hoi. (Ảnh: Yonhap)

Ngành công nghiệp hóa chất C1 liên quan tới dự án khí hóa than mà Triều Tiên mong muốn phát triển suốt nhiều năm qua, nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng của quốc gia giữa lúc khan hiếm nguồn cung dầu mỏ do tác động từ lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Dự án khí hóa than cũng nằm trong danh sách những dự án "con cưng" của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

“Đi khảo sát quanh khu vực xây dựng, hai quan chức đã nhấn mạnh việc cần thực hiện ý tưởng và mục tiêu của đảng Lao động về việc chuyển đổi ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp năng lượng và tiết kiệm sức lao động theo mô hình của Triều Tiên”, KCNA cho hay.

Đây là lần hiếm hoi các quan chức cấp cao trong chính quyền Bình Nhưỡng thực hiện chuyến công tác chung. Theo giới quan sát, khả năng chuyến đi này là cơ hội để ông Pak chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn với tân Thủ tướng Triều Tiên. Ông Pak từng giữ cương vị Thủ tướng Triều Tiên hai nhiệm kỳ là vào năm 2003 – 2007 và 2014 – 2019.

Chuyến đi của hai quan chức cấp cao Triều Tiên diễn ra sau khi Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) công bố vào hồi tuần trước rằng Chủ tịch Kim Jong-un đã chia sẻ bớt trách nhiệm và quyền hạn cho một số quan chức thân cận bao gồm người em gái là bà Kim Yo-jong.

NIS nhấn mạnh bà Kim Yo-jong hiện nắm đa số quyền lực được chuyển giao từ nhà lãnh đạo Triều Tiên. Còn ông Pak Pong-ju, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và tân Thủ tướng Kim Tok-hun hiện đang nắm quyền kiểm soát kinh tế Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong được giao phụ trách chính sách đối với Hàn Quốc và Mỹ cùng nhiều vấn đề khác.

Về lĩnh vực quân sự, ông Choe Pu-il, người phụ trách quân sự của Ủy ban Trung ương và ông Ri Pyong-chol, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương cũng đang nắm một phần quyền lực.

NIS cho hay, việc chuyển giao một phần quyền lực là nhằm "giảm bớt căng thẳng cho ông Kim Jong-un trong việc điều hành và có người đứng ra tránh chịu trách nhiệm nếu như chính sách thất bại".

Thực hư Triều Tiên có tới 60 quả bom hạt nhân? Quân đội Mỹ cho rằng, Triều Tiên đang sở hữu tới 60 quả bom hạt nhân cùng kho vũ khí hóa học đứng hàng thứ 3 trên thế giới với số lượng 5.000 tấn.

Minh Thu (lược dịch)