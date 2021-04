Đức lên tiếng vấn đề môi trường đối với việc xây dựng Nord Stream 2

Theo đó, vào tháng 1, tổ chức môi trường Deutsche Umwelthilfe (DUH) và NABU đã phản đối quyết định của cơ quan quản lý Đức cho phép đặt một đường ống dẫn khí đốt trong khu kinh tế Đức trên đoạn đường dài 16,5 km từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021.

Gazprom - chủ đầu tư Nord Stream 2 lên kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm nay. (Ảnh: Global Look Press)

“Sau khi đánh giá những nghi ngờ được thể hiện trong các cuộc phản đối và một cuộc đánh giá toàn diện về môi trường và môi trường, giấy phép được cấp trước đó vẫn còn hiệu lực”, BSH cho biết trong một tuyên bố.

Cùng ngày, nhà điều hành xây dựng đường ống, Nord Stream 2 AG, đã thông báo rằng 2.339 km đường ống đã được lắp đặt trong tổng số 2.460 km, dự án đã được thực hiện 95%.

Đoạn đường ống được thực hiện tại vùng biển Đan Mạch và Đức. Đoạn còn lại được lên kế hoạch sử dụng tàu đặt ống Fortuna, hiện đã hoàn thành phần công việc trong vùng biển Đan Mạch, và tàu đặt ống Akademik Chersky, gần đây đã đến địa điểm xây dựng.

Nord Stream 2 AG, đơn vị điều hành việc xây dựng đường ống xác nhận rằng tàu đặt ống Akademik Chersky đã đến địa điểm thi công đặt đường ống dẫn khí ở vùng biển Đan Mạch.

Trước đó, có thông tin nói rằng tàu Akademik Chersky sau một tháng huấn luyện ngoài khơi bờ biển Kaliningrad (Nga) đã tiến về phía Tây đi đến vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch để bắt đầu công tác chuẩn bị trước khi đặt ống.

Được biết, vào tháng 1 vừa qua, do có khiếu nại từ các tổ chức môi trường của Đức, nhà thầu Nord Stream 2 AG phải tạm dừng thi công phần đường ống khí đốt tại vùng lãnh hải của Đức. Cũng vì lý do này, giấy phép do BSH cấp nhà thầu của Nord Stream 2 đã bị tạm đình chỉ.

Đến ngày 15/1, BSH đã cấp giấy phép xây dựng do Nord Stream 2 tại vùng biển của Đức kéo dài đến cuối tháng 5.

Tháng 12/2020, Nord Stream 2 AG đã nối lại hoạt động xây dựng phần đường ống khí đốt còn dang dở sau 1 năm tạm dừng do chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ. Hiện 2 tàu rải ống của Nga - tàu Fortuna và tàu Akademik Chersky đã được chính quyền Đan Mạch cho phép tiếp tục lắp đặt phần đường ống khí đốt tại vùng lãnh hải nước này.

Bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ, tàu đặt ống Akademik Chersky của Nga dự kiến sẽ thi công phần tuyến đường ống thuộc Nord Stream 2 chạy ngầm dưới đáy vùng biển Đan Mạch vào cuối tháng này.

Quan chức Đức kêu gọi tạm dừng Nord Stream 2? Điều Phối viên xuyên Đại Tây Dương của Chính phủ Đức Peter Beyer đã kêu gọi tạm dừng việc xây dựng Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), vì dự án này cản trở việc khởi động lại các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

