Điểm danh các tỷ phú Mỹ giàu lên nhờ thừa kế hoặc ly hôn

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố bảng xếp hạng các tỷ phú Mỹ trở nên giàu có nhờ thừa kế hoặc ly hôn.

Theo đó, trong danh sách có những người thừa kế của đế chế kinh doanh Walmart và Mars, góa phụ của Steve Jobs và vợ cũ của người sáng lập Amazon.

Vị trí đầu tiên được chia sẻ bởi Charles và Julia Koch, đồng sở hữu của Koch Industries, công ty được thành lập bởi người chồng quá cố David Koch, hiện là công ty tư nhân lớn thứ hai ở Mỹ.

Charles Koch sở hữu tài sản trị giá khoảng 59,6 tỉ USD được thừa kế một phần công ty sau cái chết của cha ông, Fred Koch, người đã thành lập Koch Industries vào năm 1940 với tư cách là một nhà máy lọc dầu. Một phần khác của công ty sau đó được thừa kế bởi David Koch, em trai của Charles.

Julia Koch và 3 người con thừa kế 42% cổ phần tại Koch Industries sau khi chồng bà - tỷ phú David Koch qua đời năm 2019. (Ảnh: AP)

Theo Forbes, sau cái chết của cha, hai anh em đã biến công ty thành công ty tư nhân với doanh thu hàng năm là 115 tỉ USD.

Sau khi David Koch qua đời, vợ ông là Julia Koch và 3 người con được thừa kế 42% cổ phần của Koch Industries. Julia Koch (60 tuổi) nằm trong ban giám đốc của công ty và điều hành Quỹ từ thiện David Koch.

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng còn có các thành viên của gia đình Walton. Jim Walton, con trai út của người sáng lập Walmart, đứng thứ 3 với tài sản ròng ước tính 58,3 tỉ USD. Con gái duy nhất của nhà sáng lập Sam Walton đứng thứ 4 với 57,5 ​​tỉ USD, trong khi con trai cả Rob Walton (57,2 tỉ USD) đứng thứ 5.

Lucas Walton (xếp thứ 13), cháu trai của Sam Walton, được thừa hưởng tài sản (ước tính khoảng 14,6 tỉ USD) từ cha mình, người đã chết trong một vụ tai nạn máy bay năm 2005.

Trong khi đó, vợ cũ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, Mackenzie Scott (xếp thứ 6), bà đã trở thành tỷ phú vào năm 2019 sau khi ly hôn. Chồng cũ đã chia cho bà 1/4 cổ phần của ông tại Amazon. Bà Scott hiện có tài sản trị giá 30,7 tỉ USD. Kể từ khi ly hôn, bà Scott đã cho đi khoảng 1/4 số cổ phiếu của mình cho tổ chức từ thiện với tổng cộng là 12 tỉ USD.

Bảng xếp hạng cũng bao gồm các thành viên của gia đình Mars. John và Jacqueline Mars, người thừa kế cổ phần của hãng bánh kẹo Mars Incorporated từ cha, đứng thứ 7 với tài sản 29,7 tỉ USD. Bốn thành viên khác trong gia đình chia sẻ vị trí thứ 20 với khối tài sản 7,4 tỉ USD.

Vị trí thứ 12 thuộc về Rupert Murdoch, người sáng lập đế chế truyền thông News Corp, bao gồm Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post và tờ báo lá cải của Anh The Sun. Tài sản của ông ước tính khoảng 17,7 tỉ USD.

Cũng theo Forbes, Laurene Powell Jobs, vợ góa của nhà sáng lập Apple Steve Jobs có tài sản trị giá 13,9 tỉ USD, đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng.

Tổng tài sản của tất cả những người tham gia xếp hạng ước tính khoảng 568 tỉ USD. Theo Forbes, con số này chiếm khoảng 13,5% trong tổng tài sản của 701 tỷ phú Mỹ với tổng cộng là 4,2 nghìn tỉ USD.

Thanh Bình (lược dịch)

Cuộc sống ở ‘thành phố buồn nhất Trái Đất’ có gì khác lạ? Theo New York Post, thành phố u ám được mệnh danh là “buồn nhất Trái Đất”, xa xôi đến nỗi không thể đến được bằng đường bộ và tuổi thọ thấp hơn 10 năm so với mức trung bình của Nga.