'Truyền thống' kỳ quặc ở Pháp khiến 847 chiếc ô tô bị đốt ngay đầu Năm mới

Trong đêm Giao thừa chào đón Năm mới 2022, Pháp ghi nhận 847 chiếc ô tô bị người dân đốt phá theo 'truyền thống' gây tranh cãi.

Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố tổng cộng 847 chiếc ô tô đã bị đốt ở nước này ngay trước vài giờ bước sang ngày đầu tiên của Năm mới 2022 và hàng trăm người đã bị bắt giữ liên quan tới hoạt động đốt phá ô tô.

Hành động đốt hàng loạt những chiếc xe nằm ở bãi đỗ xe trở thành “truyền thống” gây tranh cãi ở Pháp, khi hàng trăm phương tiện giao thông bị thiêu đốt vào đêm Giao thừa.

Trong đêm Giao thừa đón Năm mới 2022, Pháp có 847 chiếc ô tô bị đốt. (Ảnh: Global Look Press)

Trong năm nay, số lượng ô tô bị hủy hoại là ít hơn so với những năm trước, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin. Nguyên nhân là do sự xuất hiện của số lượng lớn cảnh sát để đảm bảo an ninh, và phản ứng nhanh chóng của các cơ quan liên quan.

Chia sẻ trên Twitter, ông Darmanin đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát và nhân viên an ninh dân sự vì đã giúp “giảm tình trạng bạo lực”.

Dù các nhân viên an ninh đã cố gắng làm nhiệm vụ, nhưng hàng trăm chiếc ô tô ở Pháp vẫn bị đốt trong đêm Giao thừa. Song ông Darmanin nhấn mạnh, con số 847 chiếc xe bị đốt trong năm nay là ít hơn so với năm 2019, thời điểm có hơn 1.300 ô tô bị phóng hỏa.

Truyền thông Pháp đưa tin riêng tại thành phố Strasbourg, 87 chiếc ô tô đã bị đốt và khoảng 30 người bị bắt giữ cùng 4 nhân viên cảnh sát bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Đáng nói, trên toàn lãnh thổ Pháp, tổng số người bị bắt giữ trong đêm Giao thừa chào đón Năm mới 2022 là 441 trường hợp, cao hơn so với con số 376 người vào năm 2019.

Hành động đốt xe đầu Năm mới ở Pháp bắt đầu trở nên phổ biến trong giới thanh thiếu niên ở các vùng nghèo khó tại Pháp từ những năm 1990 nhằm biểu thị sự phản kháng. Sau đó, hành động này biến thành “truyền thống” trên cả nước Pháp vào đêm Giao thừa.

Đặc biệt trong 3 tuần biểu tình bùng phát ở các vùng ngoại ô của thủ đô Paris, Pháp vào năm 2005 đã có tới 8.810 chiếc xe bị phóng hỏa.

Minh Thu (lược dịch)