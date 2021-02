Cựu Phó Tổng thống Mỹ từ chối tham dự sự kiện của ông Trump

icon

Vắc-xin phòng Covid-19 do hãng AstraZeneca sản xuất được Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đánh giá về tổng thể là an toàn. Chưa có trường hợp nào phản ứng bất thường nghiêm trọng bao gồm ở nhóm đối tượng trên 65 tuổi.