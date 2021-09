Cư dân bản địa New Zealand yêu cầu đổi tên đất nước

Đài phát thanh New Zealand (RNZ) đưa tin, các nhà lãnh đạo đảng người bản địa Maori ở New Zealand đã bắt đầu thu thập chữ ký cho một bản kiến ​​nghị yêu cầu đất nước được đổi tên thành Aotearoa.

Các chính trị gia cũng yêu cầu tất cả “thị trấn, thành phố và địa điểm trên khắp đất nước” phải được gọi bằng tiếng Maori vào năm 2026.

Đồng chủ tịch đảng người bản địa Maori ông Rawiri Waititi và bà Debbie Ngarewa-Packer cho rằng, chính quyền New Zealand phớt lờ và bóp méo địa danh lịch sử ban đầu. Họ tin tưởng tình hình phải thay đổi trong thế kỷ 21.

“Trong quá khứ, ngôn ngữ Maori đã trở thành ngôn ngữ chính thức và đầu tiên ở đất nước này. Chúng tôi là một quốc gia Polynesia (chỉ nhóm đảo ở Thái Bình Dương trong đó có New Zealand), chúng tôi là Aotearoa”, ông Waititi nói.

Lãnh đạo đảng người bản địa Maori ông Rawiri Waititi và bà Debbie Ngarewa-Packer. (Ảnh: RNZ)

Theo bà Ngarewa-Packer, sự thay đổi từ tên truyền thống sang tiếng Anh trong thời kỳ thuộc địa đã dẫn đến việc giảm mức độ phổ biến của ngôn ngữ Maori trong người dân bản địa New Zealand.

“Chỉ trong vòng 40 năm, chính quyền mới đã có thể tước bỏ ngôn ngữ của chúng tôi một cách thành công. Và chúng tôi vẫn cảm thấy tác động của điều này đến ngày hôm nay”, chính trị gia Ngarewa-Packer nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern không ủng hộ đề xuất của đại diện người Maori.

“Chúng tôi không có kế hoạch đổi tên New Zealand. Nhưng đồng thời, tôi muốn nói rằng tôi thích cách mọi người sử dụng chéo các tên địa danh khác nhau. Và tôi nghĩ rằng thông lệ này sẽ mở rộng”, bà Ardern nói.

Bà Ardern nói thêm rằng, tiếng Maori được công nhận là ngôn ngữ chính thức cùng với tiếng Anh, và các tên bản địa sẽ tiếp tục được sử dụng thay thế cho nhau trong tương lai.

Trong những năm gần đây, cái tên Aotearoa đã được các quan chức, chính trị gia, doanh nghiệp và người dân New Zealand tăng cường sử dụng để thay thế hoặc đi kèm cái tên New Zealand. Tuy vậy, tên gọi này chưa được chính phủ quy định chính thức.

Là những người phát hiện ra New Zealand vào khoảng 1.200 năm trước, thổ dân Maori được xem là những người bản xứ của New Zealand. Họ có địa vị rất đặc biệt trong xã hội New Zealand và sở hữu những nét văn hóa vô cùng độc đáo.

Thổ dân Maori là những người Polynesia ở Thái Bình Dương và chiếm 15,1% (khoảng 1/5) dân số ở New Zealand.

Thanh Bình (lược dịch)