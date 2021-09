Bất ngờ với số lượng người trên 100 tuổi ở Nhật Bản

Điều thú vị là khoảng 88% trong số những người này là nữ. Con số chính xác là 76.450 người. Số lượng đàn ông ít hơn nhiều với khoảng 10 nghìn người.

Theo NHK, đây là con số lớn nhất trong vòng 50 năm qua. Năm ngoái, số lượng người cao tuổi Nhật Bản sống hơn một thế kỷ là 80.450 người.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới và tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất. (Ảnh: iStock)

Kể từ khi cuộc khảo sát được bắt đầu vào năm 1963, số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản là 153 người. Con số này đã tăng lên 1.000 người vào năm 1981 và vượt mốc 10.000 người vào năm 1998, nhờ những tiến bộ của y học.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản hiện là 87,45 đối với nữ giới và 81,41 đối với nam giới. Đây đều là những con số cao kỷ lục, theo số liệu thống kê công bố vào tháng 7/2020.

Người phụ nữ sống thọ nhất của “Đất nước Mặt trời mọc” là cụ bà Kane Tanaka đến từ thành phố Fukuoka đã tổ chức sinh nhật lần thứ 118 vào tháng 2 năm nay. Cụ đã được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới

Ngoài ra, cụ Mikizo Ueda, 111 tuổi, hiện sống ở thành phố Nara là cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản.

Tính theo địa lý, tỉnh Shimane là nơi có số người trên 100 tuổi/100.000 dân cao nhất cả nước lần thứ 9 liên tiếp, với tỷ lệ 134,75, tiếp đến là tỉnh Kochi và Kagoshima, lần lượt là 126,29 và 118,74.

Tỉnh có tỷ lệ người già thấp nhất là Saitama, với tỷ lệ 44,42, tiếp đến là tỉnh Aichi và Chiba, với tỷ lệ lần lượt là 44,42 và 49,12. Tỷ lệ trung bình trên cả nước là 68,54.

Người Nhật không chỉ sống thọ mà còn khỏe mạnh. Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở mức thấp. Theo xếp hạng của World Health Ranking năm 2014, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 152, do ung thư vú xếp hạng 134, do bệnh gan xếp 153, phổi xếp thứ 166... trên tổng số 172 quốc gia.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới và tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất. Theo một ước tính, số người già từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản chiếm gần 40% tổng dân số vào năm 2060, tăng từ mức 23% vào năm 2010. Dân số già sẽ tạo ra những gánh nặng đối với nền kinh tế quốc gia. Lực lượng lao động sẽ phải gồng mình để gánh vác hệ thống thuế và an ninh xã hội.

Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy, vào thời điểm cuối năm 2018, số lượng người từ 65 tuổi trở lên ở nước này là 35,88 triệu người, chiếm tới 28,4% dân số. Đây là nước có tỉ lệ người già cao nhất trên thế giới. Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia của Nhật Bản ước tính, số người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 30% dân số vào năm 2025 và 35,3% dân số vào năm 2040 (27% dân số trên tuổi 65).

Thanh Bình (lược dịch)