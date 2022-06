Người nhiều tiền mua hàng online dễ thành con mồi của những kẻ lừa đảo

Làm theo hướng dẫn để được hoàn tiền mua hàng online, người đàn ông bị các đối tượng lừa đảo lấy cắp số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng.

Sau khi đặt mua online một sản phẩm có giá 741 nhân dân tệ (110 USD), người đàn ông ở thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc bất ngờ bị kẻ gian lừa đảo mất số tiền 1,43 triệu nhân dân tệ (210.000 USD).

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vào ngày 31/12/2021, anh Han nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng mua sắm trực tuyến, nơi người đàn ông đã đặt mua hàng.

Bằng thủ đoạn thông báo hoàn tiền mua hàng trên mạng, đối tượng lừa đảo đã lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của nhiều người. (Ảnh: SCMP)

Người gọi điện thông báo với anh Han rằng anh có đặt mua một lọ vitamin C trên mạng, song sản phẩm này đã bị một số khách hàng báo cáo gây ra dị ứng sau khi uống. Do đó, công ty quyết định thu hồi sản phẩm và trả lại số tiền 741 nhân dân tệ cho anh Han.

“Họ biết rõ tên đầy đủ của tôi và cả sản phẩm mà tôi đặt mua trên mạng, cùng chuyện tôi mua vitamin C cho con. Sau đó, họ thông báo với tôi về việc sản phẩm cần được thu hồi vì có báo cáo gây dị ứng khi dùng”, anh Han giải thích.

Nghĩ rằng người gọi điện đúng là nhân viên của nền tảng mua sắm trực tuyến, bởi những thông tin họ nhắc tới quá chi tiết, anh Han đã làm theo mọi hướng dẫn để được hoàn tiền. Đầu tiên, anh Han tải về ứng dụng video call và bắt đầu chia sẻ hình ảnh màn hình với người gọi điện và hy vọng sớm nhận lại được tiền.

Anh Han từ từ chuyển toàn bộ số tiền nằm trong 10 chiếc thẻ ngân hàng, cùng 5 thẻ ngân hàng của vợ và tiền trong tài khoản Alipay. Tổng cộng số tiền mà anh Han chuyển tới tài khoản được những kẻ lừa đảo cung cấp là 1.430.000 nhân dân tệ.

Quá trình chuyển tiền mất hơn nửa ngày, và lúc này anh Han mới nhận ra mình đã bị lừa. Ngay lập tức, anh Han gọi điện báo cảnh sát vào lúc 19h cùng ngày, theo CCTV.

Cảnh sát địa phương đã thành lập nhóm chuyên trách và bắt đầu tiến hành điều tra.

“Sau khi anh Han chuyển tiền vào tài khoản của những kẻ lừa đảo, anh ấy đã mất liên lạc với người gọi điện”, ông Zhang Peng, sĩ quan cảnh sát thuộc nhóm chuyên trách điều tra cho hay.

Cuối cùng, nhóm điều tra đã tìm ra 19 tài khoản lừa đảo đứng tên của một người và đăng ký tại 6 tỉnh gồm Sơn Tây, Tứ Xuyên và Phúc Kiến.

Trong những năm gần đây, số vụ lừa đảo trên mạng có xu hướng tăng mạnh tại Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, một người phụ nữ họ Sun ở Hàng Châu cũng suýt chút nữa cũng đã bị bọn lừa đảo lấy hết tiền 25 triệu nhân dân tệ (3,7 triệu USD) trong tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn gần giống với anh Han. May mắn ứng dụng chống lừa đảo do Cục Điều tra tội phạm thuộc Bộ Công an Trung Quốc phát triển được bà Sun cài vào điện thoại đã phát hiện giao dịch đáng ngờ. Từ đó, cảnh sát địa phương kịp thời can thiệp, nên bà Sun đã bảo toàn được số tiền nằm trong tài khoản ngân hàng.

Những vụ lừa tiền có giá trị lớn khiến cư dân mạng Trung Quốc không khỏi bị sốc, và đặt ra câu hỏi làm sao một số người có nhiều tiền lại dễ dàng tin người để bị lừa như vậy

“Nếu như anh ta sở hữu 1 triệu nhân dân tệ, tại sao anh ta lại quan tâm tới 700 nhân dân tệ”, một cư dân mạng đặt câu hỏi.

Một người khác chất vấn tại sao những kẻ lừa đảo lại có được toàn bộ thông tin cụ thể về danh tính, cũng như hàng hóa mà anh Han đặt mua trên mạng. “Vấn đề rò rỉ thông tin ở Trung Quốc hiện giờ quá nghiêm trọng”, người này nhận định.

Minh Thu (lược dịch)