Cơ sở liên quan tới tên lửa S-300 của Nga bị Mỹ ‘giáng đòn’

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với TsNIIKhM, cơ sở nghiên cứu liên quan tới chương trình phát triển S-300 của Nga. (Global Look Press)

Một viện nghiên cứu ở Moscow liên quan tới chương trình phát triển tên lửa phòng không S-300 của Nga đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen trừng phạt trước cáo buộc có “mối liên hệ” với mã độc “gây nguy hiểm cho các đối tác của Mỹ ở Trung Đông”.

Theo RT, hôm 23/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với Viện Nghiên cứu Hóa học và Cơ học Trung ương (TsNIIKhM) của chính phủ Nga do có liên quan đến mã độc Triton.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng, TsNIIKhM chịu trách nhiệm "xây dựng các công cụ tùy chỉnh" kích hoạt cuộc tấn công mạng nhằm vào “một cơ sở hóa dầu ở Trung Đông” xảy ra vào tháng 8/2017.

Bộ tài chính Mỹ nhấn mạnh thêm, vụ tấn công bằng mã độc này nhằm vào các hệ thống kiểm soát công nghiệp tại cơ sở hóa dầu và “có khả năng gây ra thiệt hại vật chất nặng nề cũng như tính mạng con người”.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào được Bộ tài chính Mỹ đưa ra để củng cố cho cáo buộc nhằm vào TsNIIKhM.

Nhiều tờ báo từng đưa tin về một vụ tấn công mạng nhằm vào một cơ sở hóa dầu ở Ả Rập Xê-út vào tháng 8/2017, nhưng thông tin về tên công ty và chủ sở hữu lại chưa từng được công bố.

Vào tháng 3/2018, tờ New York Times có bài viết cho hay “Iran, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Israel có kỹ thuật hiện đại để thực hiện vụ tấn công như trên”, đồng thời nghi ngờ Iran là thủ phạm. Bởi theo New York Times, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Israel không có lý do gì để tấn công cơ sở hóa dầu của Ả Rập Xê-út.

Trong khi đó, TsNIIKhM được biết tới là cơ sở nghiên cứu thuốc súng được thành lập vào năm 1894 và hiện là một tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu tại Nga “trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia”.

Chiểu theo lệnh trừng phạt, mọi tài sản của TsNIIKhM thuộc sở hữu của công dân Mỹ sẽ bị phong tỏa và công dân Mỹ cũng bị cấm làm ăn với TsNIIKhM. Tuy nhiên, Mỹ không trừng phạt những người không phải là công dân Mỹ dù có mối liên hệ với TsNIIKhM.

Việc Mỹ đưa TsNIIKhM vào danh sách đen chiểu theo Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ bằng lệnh trừng phạt (CAATSA) vốn được Mỹ thông qua vào tháng 7/2017.

Minh Thu (lược dịch)