Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria hứng ‘cơn mưa’ rocket và đạn pháo cối

Một căn cứ quân sự của Mỹ ở phía đông Syria và gần bãi khai thác dầu Omar thuộc tỉnh Deir-ez-Zor đã bị tên lửa và đạn pháo liên tiếp tấn công vào ngày 28/6. Đây dường như là đòn đáp trả sau đợt không kích của quân đội Mỹ vào biên giới Iraq – Syria hồi cuối tuần qua.

Truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất 8 quả rocket đã gây ra thiệt hại về vật chất bên trong căn cứ quân sự của Mỹ. Đạn pháo cối cũng đã rơi xuống khu vực gần mỏ dầu Omar. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ tấn công trên.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Manbij, phía bắc Syria. (Ảnh: AP)

Những bức ảnh và video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, hàng loạt rocket được phóng đi ở một khu vực không được tiết lộ vị trí cụ thể kèm theo những tiếng nổ lớn.

Sau đợt tấn công trên, dàn máy bay quân sự của Mỹ cũng đã tiến hành ném bom xuống các vị trí hoạt động của phe phiến quân Syria ở gần Al-Mayadin.

Đại tá Wayne Marotto, phát ngôn viên liên quân do Mỹ đứng đầu hoạt động ở Iraq và Syria, nhấn mạnh thiệt hại “đang được đánh giá”, nhưng cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria không gây ra thương vong về người. Ngoài ra, Mỹ cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức về lực lượng nào đã tấn công căn cứ quân sự nước này ở Syria.

Trước đó, vào ngày 27/6, quân đội Mỹ đã thực hiện “các cuộc không kích chính xác mang tính phòng vệ” nhằm vào loạt cơ sở bị tình nghi là nơi hoạt động của các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn ở biên giới Iraq – Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đợt không kích được thực hiện theo mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng thống Joe Biden.

Trong khi đó, truyền hình quốc gia Syria cáo buộc một vụ không kích của Mỹ nhằm vào tỉnh Deir ez-Zor, phía đông Syria, đã khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Phía truyền thông Mỹ cho hay, vụ không kích của Mỹ đã giết chết ít nhất 4 thành viên của Kata’ib Sayyid al-Shuhada, nhóm phiến quân dòng Shia tham gia chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và hoạt động ở khu vực biên giới Iraq – Syria. Baghdad sau đó cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ đợt không kích của Mỹ là “hành động vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận được liên quan tới chủ quyền của Iraq”.

Song Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng bảo vệ cuộc không kích khi xem đây là “hành động cần thiết, phù hợp và thận trọng” nhằm “gửi đi thông điệp ngăn chặn một cách rõ ràng” đối với Kata’ib Sayyid al-Shuhada, lực lượng bị Washington cáo buộc hợp tác với Iran.

Ước tính Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ ở phía đông bắc Syria, chiếm nhiều mỏ dầu và ủng hộ hoạt động cho các lực lượng phiến quân do người Kurd đứng đầu trong cuộc chiến tiêu diệt IS. Song sau khi Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt hoàn toàn được IS, quân đội Mỹ vẫn không rút quân cũng như chịu bàn giao lại phần lãnh thổ Syria đã được giải phóng cho chính quyền Damascus quản lý.

Minh Thu (lược dịch)