Cách người Kenya tồn tại khi không có nước?

Tình hình hạn hán ở Kenya hiện nay là do lượng mưa dưới mức bình thường, bắt đầu từ năm ngoái và kéo dài sang năm nay.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Fred Matiang'i cho biết khoảng 2,8 triệu người sống ở 23 khu vực khô hạn tại Kenya đang cần hỗ trợ lương thực và nước.

Theo ông Matiang'i, chính tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán nghiêm trọng hơn, làm tăng số lượng và tần suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hiện Chính phủ Kenya đã đưa ra chương trình kết hợp chuyển tiền mặt và phân phối thực phẩm, với sự tham gia của các nhà khai thác mạng di động, để tăng tốc độ tiếp cận, hỗ trợ người dân.

Các hộ gia đình nằm trong diện hỗ trợ sẽ nhận được khoản trả góp hằng tháng, cho phép mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) trước đó cho biết tình trạng hạn hán ở khu vực Sừng châu Phi đã khiến ít nhất 18,4 triệu người, trong đó hơn 7,1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng, rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Theo OCHA, hầu hết những người chịu tác động nặng nề của tình trạng hạn hán là ở Ethiopia, Kenya và Somalia.

OCHA dự báo vùng Sừng châu Phi có nguy cơ tiếp tục đối mặt với tình trạng hạn hán vào cuối năm nay, năm thứ 5 liên tiếp, bất chấp đây là thời điểm mùa mưa hàng năm.

Các nhân viên thuộc OCHA và các đối tác đang tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo ở các khu vực Tigray, Afar, và Amhara, miền Bắc Ethiopia.

OCHA cho biết thêm tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi cũng gây mất an ninh lương thực và tình trạng suy dinh dưỡng tăng vọt ở nhiều khu vực tại Kenya.

Hiện nay, khoảng 4,1 triệu người ở Kenya đang phải đối mặt với mất an ninh lương thực ở cấp độ khủng hoảng hoặc tình trạng khẩn cấp, tăng từ mức 3,5 triệu người chỉ vài tháng trước. Số người bị mất an ninh lương thực này tại Kenya cao hơn so với cả 2 giai đoạn hạn hán ghi nhận trước đó là từ năm 2010-2011 và từ năm 2016-2017.

Trong khi đó, tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng ở mức đáng báo động. Ít nhất 942.000 trẻ em dưới 5 tuổi và khoảng 134.000 phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần được điều trị khẩn cấp. Do đó, OCHA kêu gọi tăng cường tài trợ khẩn cấp và ngay lập tức cho các hoạt động cứu trợ. Các nhà hoạt động nhân đạo đang huy động 180,7 triệu USD để đáp ứng những nhu cầu ưu tiên cao nhất ở Kenya.

Một số hình ảnh người Kenya tồn tại khi không có nước:

Trận hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua đã quét qua Đông Phi - những trận mưa ở những vùng lãnh thổ này không xuất hiện trong 4 mùa liên tiếp.

Nghề nghiệp chính của bộ tộc Turkana sống ở tây bắc Kenya là du mục.

Vật nuôi là cơ sở cho cuộc sống chính của người dân Kenya. Tuy nhiên, việc cung cấp nước cho chúng hiện nay rất khó khăn.

Người dân phải chia sẻ từng giọt nước cho đàn vật nuôi của mình.

Nhiều gia đình đã mất trắng cả đàn gia súc do thiếu nước.

Người dân tại Kenya trên bờ vực của nạn đói.

Những người đi tìm kiếm nguồn nước.

Một số giếng nhỏ vẫn còn tồn tại, nhưng rất ít nước.

Một số gia đình chỉ còn biết hy vọng vào sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện.

Rất đông người xếp hàng để mua thức ăn và nước uống.

Thanh Bình (lược dịch)

