Dành thời gian nghỉ hưu để thư giãn dưới ánh nắng mặt trời nghe có vẻ là một giấc mơ đối với nhiều người, nhưng đối với một số người nước ngoài may mắn thì điều đó đã trở thành hiện thực.

Tờ Express của Anh dẫn một nghiên cứu mới đây cho hay, những nơi tốt nhất để sống khi nghỉ hưu là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Australia và Israel. Các quốc gia như vậy được nêu tên trong một nghiên cứu mới của Our Life Plan.

Theo đó, nghiên cứu này bao gồm các quốc gia trong danh sách báo cáo hạnh phúc nhất thế giới và được tổng hợp bằng cách sử dụng các yếu tố như xếp hạng mức độ hạnh phúc, chi phí sinh hoạt, mức lương trung bình hàng tháng, nhiệt độ trung bình hàng năm và số giờ nắng mỗi năm.

Các quốc gia tốt nhất để sống khi nghỉ hưu, nơi bạn có thể đắm mình trong ánh nắng mặt trời. (Ảnh: Shutterstock)

Kết quả của cuộc nghiên cứu, UAE trở thành quốc gia tốt nhất cho những người nghỉ hưu. Nhiệt độ hàng năm của nước này trung bình là 27 độ C, mặt trời chiếu sáng 3.508 giờ một năm - chi phí sinh hoạt trung bình và mức lương trung bình hàng tháng cao hơn 2.000 bảng Anh cũng góp phần cho phép quốc gia này dẫn đầu.

Ngoài ra, 5 quốc gia hàng đầu dành cho người nghỉ hưu bao gồm Australia, Israel, Bahrain và Saudi Arabia.

Trong số các quốc gia châu Âu, nghiên cứu này khuyến nghị Síp do có thời gian ban ngày dài và nhiệt độ trung bình hàng năm là 19,6 độ C (nhiệt độ lên tới 35 độ C trong những tháng mùa hè).

Ngoài ra, Síp còn được biết đến với những bãi biển, nhà hàng, quán cà phê và những khu phố cổ. Tây Ban Nha, Malta, Colombia và Thái Lan cũng lọt vào danh sách 10 quốc gia tốt nhất để sống khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, theo Express, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số này không tính đến mức độ dễ xin thị thực. Để chuyển ra nước ngoài, công dân một số nước có thể sẽ được yêu cầu có các quyền hợp pháp để cư trú tại một quốc gia.

Trước đó, theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021, top 10 quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh lần lượt là Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Luxembourg, New Zealand và Áo. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Phần Lan đứng đầu bảng xếp hạng này.

Người Phần Lan được hưởng chất lượng cuộc sống tốt đặc biệt cùng với mức độ an toàn cao và dịch vụ công thuộc loại tốt nhất thế giới. Khoảng cách giàu - nghèo được ghi nhận ở mức thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Tại Phần Lan, 91% người được phỏng vấn cho biết, họ hài lòng với tổng thống nước mình và 86% tin tưởng vào lực lượng cảnh sát.

