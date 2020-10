10 ô tô đâm liên hoàn vì xe máy đi vào đường cấm trên cao tốc ở Đài Loan

Chỉ vì một người đàn ông lạng lách đi vào đường cấm trên cao tốc ở Đài Loan mà 10 ô tô đã không may gặp phải tai nạn liên hoàn.

Theo CNA, vụ tai nạn bất ngờ xảy ra trên đoạn đường cao tốc qua quận Thái Sơn thuộc thành phố Tân Bắc vào trưa ngày 5/10.

Trước đó, xe tuần tra của cảnh sát giao thông đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển trên đường cao tốc dù đây là đường cấm xe máy.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người đàn ông họ Chao, 43 tuổi, đã phớt lờ tiếng còi hú cảnh báo của xe tuần tra và tiếp tục đánh võng, lạng lách di chuyển qua các làn.

Thậm chí, người này còn cố tính nhấn ga định vượt xe tuần tra cảnh sát. Khi gần vượt qua được xe cảnh sát, ông Chao còn vẫy tay ra hiệu. Nhưng cuối cùng người này vẫn không thể vượt qua được xe tuần tra và nhanh chóng cho giảm tốc xe máy đồng thời bẻ lái. Hành động đột ngột của ông Chao khiến các xe ô tô đi phía sau không kịp phản ứng và phanh kịp do di chuyển sát nhau. Hậu quả, ít nhất 10 chiếc ô tô đã đâm liên hoàn vào nhau.

Nhận biết tình huống nguy hiểm, xe tuần tra dù đã chạy vượt hiện trường nơi ông Chao nằm bất động cạnh chiếc xe máy, các sĩ quan cảnh sát đã chạy ngược lại khoảng 200 m để tới cứu nạn nhân, đồng thời dựng biển cảnh báo cho các xe phía sau.

Hình ảnh video từ một chiếc ô tô cho thấy, một sĩ quan cảnh sát đã cố gắng kéo ông Chao ra khỏi chiếc xe máy đang đè lên người. Nếu sĩ quan này không kịp phản ứng, ông Chao đã có thể tử vong do bị xe ô tô phía sau tông trúng người. Đáng nói, một số sĩ quan cảnh sát cũng đã may mắn nhanh chân nhảy qua lan can đường cao tốc giữa lúc một loạt xe gặp nạn đang lao nhanh về phía họ.

Ngoài ông Chao, 4 người khác đã bị thương nhẹ trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Cơ quan cảnh sát Đài Loan cho biết, sau khi tài xế Chao được đưa tới viện, kết quả nồng độ cồn trong máu cho thấy người này không uống rượu trước khi gây ra tai nạn. Ngoài những vết thương ngoài da trên mặt và tay, ông Chao còn bị tổn thương một số bộ phận nội tạng.

Hiện các chỉ số sống của ông Chao đã ổn định, nhưng ông này vẫn còn hôn mê và cần được theo dõi tích cực trong thời gian tới. Cảnh sát cũng sẽ chờ cho tới khi ông Chao tỉnh lại để lấy thông tin. Nhiều khả năng ông Chao sẽ đối mặt với cáo buộc gây mất an toàn giao thông công cộng.

Minh Thu (lược dịch)