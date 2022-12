Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên tuyến đường Âu Cơ, Xuân Diệu (đặc biệt tại thời điểm từ nay đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023), Sở GTVT TP Hà Nội đề nghị UBND Quận Tây Hồ chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quận Tây Hồ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu, phường Quảng Bá – quận Tây Hồ (đặc biệt hạng mục thi công cống tại nút giao Quảng Bá – Xuân Diệu) để nhanh chóng hoàn trả mặt bằng phục vụ giao thông, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông trên tuyến đường Xuân Diệu, Âu Cơ.

Sở Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị UBND quận Tây Hồ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc trên tuyến đường Âu Cơ, Xuân Diệu.

Đồng thời tăng cường việc duy tu, duy trì đảm bảo giao thông trên tuyến đường Xuân Diệu và bố trí người hướng dẫn đảm bảo giao thông tại vị trí thi công và các khu vực xung quanh. Báo cáo tiến độ chi tiết, tổng thể của dự án để phục vụ việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên toàn tuyến và các khu vực liên quan.

UBND quận Tây Hồ chỉ đạo Công an quận Tây Hồ, chính quyền phường sở tại bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự và các bên có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực tham gia giao thông tuân thủ theo đúng nội dung thông báo.

Đồng thời, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép, đi ngược chiều, lắp đặt mái che, mái vảy cản trở phương tiện lưu thông... gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực thi công (đặc biệt trên tuyến đường Xuân Diệu, hai bên đường Âu Cơ).

Tuyến đường Âu Cơ, Xuân Diệu đang thi công.

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức thu hồi điểm tập kết rác và xử lý phương tiện vi phạm dừng đỗ tại khu vực nút Âu Cơ - Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng Bá) để giảm thiểu cơ ùn tắc giao thông tại vị trí trên.

Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực xung quanh chợ hoa Quảng Bá; kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông.

Cùng đó, nghiên cứu, bố trí địa điểm chợ hoa phù hợp nhằm giảm tải cho chợ hoa Quảng Bá cũng như đảm bảo thuận tiện cho người dân kinh doanh, buôn bán trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 và trong thời gian thi công trên tuyến đường Âu Cơ.

Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đang triển khai thi công trên đường Âu Cơ (đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến Siêu thị hoa Minh Trí) và Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đang triển khai thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu, phường Quảng Bá - quận Tây Hồ.

Bảo Khánh