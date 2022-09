Chia sẻ với phóng viên về bí quyết để có thân hình săn chắc, nóng bóng của mình, Hà Anh thừa nhận sau sinh con để cơ thể trở về với tuổi 20 là không thể.

Vì thế, điều quan trọng nhất các chị em cần là tập yêu thương cơ thể mình để đặt ra mục tiêu thực tế, phù hợp đối với chính bản thân mình.

“Đầu tiên cần có một chế độ ăn khoa học. Không cần nhịn ăn quá khắt khe vì mình cần có năng lượng để làm việc và chăm con nhưng ăn gì và như thế nào rất quan trọng.

Tuyệt đối hạn chế đường và ăn ít tinh bột. Thói quen người Việt Nam ăn và uống rất ngọt. Từ ly nước cam không đường, đến việc thi thoảng mới thưởng cho mình chiếc bánh ngọt thay vì thường xuyên sẽ tạo thói quen giúp cơ thể dần quen với việc giảm đường trong chế độ ăn uống. Khi ăn tối, giảm cơm trắng, ăn thêm rau, thịt, vẫn no mà lại không lên cân”, Hà Anh chia sẻ.

Siêu mẫu Hà Anh chăm chỉ luyện tập.

Tiếp đến, siêu mẫu khuyên chị em nên uống nhiều nước. Việc uống nhiều nước cũng tạo cảm giác no, tránh việc ăn vặt quá nhiều. Hãy cho cơ thể hoạt động, thay vì ngồi tại chỗ, hãy chịu khó đứng dậy đi lại, chỗ nào có thể đi bộ được trong vòng 10 phút thì nên đi bộ thay vì nhảy lên xe đi. Nếu có điều kiện hãy tập thể dục thể thao.

“Không tốn tiền là môn chạy bộ, có điều kiện có thể đến phòng gym, ít thời gian có thể mua dụng cụ mở Youtube ra tập ở nhà. Bản thân Hà Anh nghĩ việc ăn uống đúng chiếm 60%, 20% năng động hàng ngày và 20% tập luyện”, siêu mẫu cho hay.

Lịch trình mỗi ngày của siêu mẫu thường bắt đầu bằng việc uống trà, bổ sung vitamin, và ăn nhẹ trái cây, sữa chua.

Bữa trưa Hà Anh có ăn nhưng không ăn quá nhiều, bữa chiều cũng vậy. Tập thói quen ăn vừa đủ no và ăn chậm.

“Khẩu phần Hà Anh ăn một lúc chỉ bằng 1/2 người bình thường do thói quen ăn uống luyện cho dạ dày mình co nhỏ hơn nên không cần ăn quá nhiều mới no. Khi ăn vặt Hà Anh thích ăn trái cây thay vì bánh mì hay đồ ngọt.

Về việc tập luyện, Hà Anh cố gắng duy trì 1 tuần 2 lần, khi nào rảnh hơn có thể tập nhảy thêm 1 buổi để cơ thể năng động. Hà Anh đặc biệt rất thích đi bộ, và có cơ hội sẽ leo cầu thang 2 bậc 1 bước, giúp luyện cho cơ chân và cơ mông được săn chắc”, Hà Anh nói.

Ngoài chế độ ăn uống, luyện tập hàng ngày, Hà Anh đặc biệt chú trọng đến yếu tố tinh thần. Theo Hà Anh, ở tuổi 40, việc giữ cho một tinh thần thoải mái, gạt bỏ bớt stress, những lo âu không thể kiểm soát là rất quan trọng.

Ngoài ra Hà Anh có bổ sung thêm vitamin tổng hợp và canxi bằng loại kẹo nhai mỗi ngày. Để làm đẹp, siêu mẫu cố gắng duy trì uống collagen mỗi ngày, dưỡng da 2 lần một ngày, 10 ngày đi chăm sóc facial da mặt một lần.

Thi thoảng 6 tháng 1 lần Hà Anh có thể sử dụng công nghệ làm đẹp ít xâm lấn hoặc không xâm lấn để dưỡng da, như là đi máy tần số âm để giúp cơ bụng săn chắc, hay bắn laser trẻ hoá cho da mặt, thermage làm tăng sinh collagen dưới da 1 năm 1 lần...

“Hà Anh nghĩ thời buổi hiện đại với những công nghệ tân tiến có thể giúp chúng ta chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài, hãy sử dụng thông minh và biết cách tiết chế, phù hợp để làm đẹp hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình”, siêu mẫu bật mí.

Bữa tối ít tinh bột nhiều rau - khẩu phần ăn của siêu mẫu Hà Anh

Không chỉ riêng bản thân siêu mẫu có lối sống lành mạnh mà chồng, đặc biệt con gái Myla của Hà Anh cũng rất ưa thích các hoạt động thể dục thể thao. Để có được điều này, siêu mẫu cho biết “nhờ ông xã Olly”.

“Bản thân anh ấy là người yêu thể thao và chăm hoạt động nên anh ấy hướng cho Myla trở thành đứa trẻ rất yêu thích hoạt động, trượt scotter, chạy nhảy, bơi lội, đi xe đạp... ngày nào bé cũng có những hoạt động thể chất và nhờ thói quen được xây dựng từ nhỏ bé rất yêu những hoạt động này”, Hà Anh tâm sự.

Cô hào hứng kể hành trình “giới thiệu” con với nước từ rất sớm, kết quả là đến giờ dù mới 4 tuổi mà Myla đã có thể tự tin lặn, ngụp, bơi lội cùng bố thoải mái.

Theo siêu mẫu, sự kiên nhẫn và bền bỉ trong việc "giới thiệu" nước đến với bé bắt đầu từ khi hơn 1 tháng tuổi. Chồng cô đã nhúng Myla xuống nước hồ bơi tầm 5-10 phút để nghịch nước rồi cho lên.

Khi giới thiệu nước cho con, siêu mẫu luôn tạo không khí tươi vui, an toàn bằng chơi đùa và trò chuyện với con.

“Tầm 10 tháng, thi thoảng ở hồ bơi chơi sẽ đếm 1,2,3 để báo hiệu rồi nhúng Myla nhanh dưới nước tập cho con phản xạ nín thở dưới nước. Mỗi lần hai vợ chồng giới thiệu một chút, không bắt ép hay làm con sợ, có ấn tượng xấu với nước. Chẳng mấy chốc ba dạy cho bé cách khua tay, đập chân để nổi trên nước, rồi bơi, lặn...”, siêu mẫu Hà Anh chia sẻ.

N. Huyền