11/11/2020

Từ hôm nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to. Ở Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi Tây Bắc có nơi dưới 12 độ C.