Xe tăng nào ‘khủng’ nhất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh?

Theo đó, ông Welner cho rằng, xe tăng T-72 của Liên Xô có thể được coi là loại xe tăng tốt nhất lúc bấy giờ. Chuyên gia này cho biết, đây chính là loại xe tăng thích hợp nhất cho các trận chiến.

Xe tăng T-72 của Lực lượng vũ trang Nga. (Ảnh: Izvestia)

“T-72 đã từng được biên chế cho quân đội Đức, bên cạnh đó còn do chi phí tương đối thấp nên nhiều nước có nền kinh tế yếu kém cũng có thể mua được phương tiện chiến đấu này”, ông Welner giải thích.

Cũng theo ông Welner, các tính năng của T-72 cũng tiên tiến hơn nhiều so với các mẫu cùng loại của phương Tây. “Vào thập niên 1970, T-72 khá triển vọng so với các loại xe tăng mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có. Ví dụ như Leopard I của Đức với lớp giáp bảo vệ rất nhẹ, hoặc xe tăng M60 của Mỹ”, ông Welner chia sẻ với kênh YouTube có tên Military History not Visualized.

Ngoài ra, ông Welner lưu ý, T-72 kết hợp thành công bởi nhiều yếu tố như sức mạnh hỏa lực, khả năng cơ động, tốc độ, hệ thống bảo vệ kíp lái khỏi các tác nhân gây hại do nổ hạt nhân, vũ khí hóa học và vũ khí vi khuẩn.

Vào tháng 3, tạp chí quân sự Military Watch Magazine của Mỹ đã xếp hạng bảng xe tăng tốt nhất thế giới. Lọt vào tốp đầu có hai phương tiện chiến đấu của Nga xe tăng T-14 Armata và T-90M Proryv.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tất cả xe tăng T-72 của Lực lượng vũ trang Nga đang được nâng cấp lên phiên bản sửa đổi T-72B3M.

T-72 Ural là xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên Xô thời hậu chiến. Loại xe tăng này được Lực lượng vũ trang Liên Xô thông qua từ năm 1973. Xe tăng T-72 được phát triển và sản xuất bởi Uralvagonzavod ở thành phố Nizhny Tagil.

Xe tăng T-72 Ural được trang bị cho các nước SNG, xuất khẩu sang các quốc gia thuộc Khối Hiệp ước Warsaw, Phần Lan, Ấn Độ, Iran, Iraq, Syria. Các bản sửa đổi của T-72 được sản xuất theo giấy phép ở Nam Tư (M-84), Ba Lan (PT-91), Tiệp Khắc và Ấn Độ, các nước này cũng đã xuất khẩu tăng T-72.

T-72B3M có động cơ mới công suất 1130 mã lực, mạnh hơn T-72B3 gần 300 “sức ngựa”. Xe tăng được trang bị pháo 125 mm mới với hệ thống đạn đạo và dự trữ cải tiến, ống ngắm Sosna-U, máy tính đường đạn kỹ thuật số và ống ngắm toàn cảnh được lắp đặt tại nơi làm việc của chỉ huy xe. Khả năng an toàn của xe tăng cũng được nâng lên. Xe tăng được trang bị màn hình lưới bảo vệ chống đạn và mô đun “Relikt”.

Khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga đang ở mức cao nhất? Mới đây, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London (IISS), các lực lượng vũ trang của Nga đang ở mức khả năng chiến đấu cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Thanh Bình (lược dịch)