Nữ nhân viên 16 tuổi bị vợ chủ quán cắt tóc, đánh đập rồi đăng lên mạng

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Làm nhục người khác” và “Cố ý gây thương tích”.

Thiếu nữ bị cắt tóc làm nhục đăng lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Theo hồ sơ, P.T.K.N (16 tuổi, quê Đồng Tháp) là nhân viên cho quán karaoke 268 (phường An Phú) và quán ăn Lộc Phát 68 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) do ông L.V.Đ (SN 1993, ngụ TP Thuận An) làm chủ.

Do nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm bất chính với ông Đ., đêm 24/6 vợ ông này là Đào Thị Huệ (SN 1997, quê Phú Thọ) nhắn tin yêu cầu N. đến quán ăn Lộc Phát 68 để nói chuyện.

Tại đây, Huệ đánh đập N. khiến nạn nhân bị thương ở vùng đầu với nhiều máu. Huệ còn bố trí người quay phim ghi lại cảnh đánh đập N.

Đến khoảng 9h ngày 25/6, Huệ tiếp tục nhắn tin cho cho N. yêu cầu đến nhà riêng của mình tại phường An Phú rồi đe dọa, dùng kéo cắt tóc.

Toàn bộ hình ảnh đánh ghen nêu trên sau đó được Huệ đăng lên mạng xã hội.

Qua nắm bắt thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm việc với những người liên quan.

Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT, hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội “ Làm nhục người khác” và “Cố ý gây thương tích”.

Xuân An