Những 'tân binh' đẹp trai dự báo sẽ thống trị màn ảnh Hàn năm 2023

Từ thể loại phim hài, lãng mạn, thể thao, hoài cổ đến phim kinh dị, nhiều diễn viên trẻ đang thể hiện tài năng nổi trội. Dưới đây là một số ngôi sao nam mới ra mắt được dự đoán sẽ thống trị làng giải trí Hàn trong năm 2023.

1. Bae Hyun Sung

Nam diễn viên sinh năm 1999 này là "tân binh" triển vọng của màn ảnh xứ kim chi. Đầu năm nay, Bae Hyun Sung tham gia bộ phim truyền hình Our Blues, trong đó anh vào vai một học sinh giỏi đem lòng yêu đối thủ của mình, và sau đó cô ấy có thai với anh. Những ngổn ngang cảm xúc, lo lắng, đau khổ được ngôi sao trẻ thể hiện trọn vẹn, chân thực.

Báo chí Hàn đánh giá cao diễn xuất của Bae Hyun Sung: "Diễn viên trẻ dẫn dắt người xem bằng những phân cảnh đầy cảm xúc, khi lo lắng cho sức khỏe bạn gái trong thai kỳ, khi lạnh lùng, cam chịu, nhưng có lúc đầy quyết đoán, trách nhiệm. Bae Hyun Sung mang lại làn gió tươi mới cho Our Blues dù chỉ là diễn viên phụ".

Nhờ diễn xuất thực lực của nam diễn viên, tên của anh đã được khán giả nhớ đến. Với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của mình, Bae Hyun Sung được kỳ vọng sẽ nối gót những nam thần điển trai như Ahn Hyo Seop, Song Kang.... để tỏa sáng trong năm 2023.

2. Park Seo Lomon

Park Solomon sinh năm 1999, còn được biết với nghệ danh Lomon. Từ sau khi chính thức lên sóng trong dịp đầu năm 2022, Ngôi Trường Xác Sống (All Of Us Are Dead) đạt được số lượt người xem đáng ngưỡng mộ, trở thành tác phẩm kế thừa thành công của Trò Chơi Con Mực (Squid Game) và Bản Án Từ Địa Ngục (Hellbound), là bộ phim Hàn thứ 3 độc chiếm top đầu bảng xếp hạng phim hot của Netflix toàn cầu.

Park Solomon cũng nhận được vô số sự quan tâm từ đó dù mới chỉ là tân binh. Có không ít khán giả bị hút hồn bởi Park Solomon, ồ ạt tìm kiếm từ khóa về tên anh. Trong khi đó, lượt theo dõi tài khoản Instagram của Park Solomon cũng vượt mức 3 triệu, trở thành tân binh mở màn 2022 mạnh mẽ nhất.

Nam diễn viên trẻ đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt trong bộ phim dài tập, đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của mình. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh đang phát triển của mình, Park Solomon đang trở lại màn ảnh nhỏ với một bộ phim báo thù mới "Người thứ ba báo thù" (Third Person Revenge).

Trong phim, Park Solomon thử thách bản thân khi lần đầu tiên đóng vai hai người song sinh, trong đó nhân vật chính tìm cách trả thù cho cái chết của người anh em song sinh của mình, cố gắng vượt qua một thế giới đầy lừa dối, phản bội và phức tạp.

3. Park Jung Woo

Cô Gái Thế Kỷ 20 (20th Century Girl) là bộ phim mới của mỹ nhân Kim Yoo Jung đã thành công vang dội kể từ khi phát hành. Bên cạnh nam chính điển trai Byeon Woo Seok, nam phụ Park Jung Woo cũng là cái tên được quan tâm không kém.

Trong phim, Park Jung Woo vào vai Baek Hyun Jin, người cho nam chính mượn đồng phục học sinh nên đã sinh ra hiểu lầm tai hại, khiến hai cô gái cùng phải lòng nam chính.

Dù là vai nam phụ nhưng Park Jung Woo xuất hiện xuyên suốt hành trình phim, tạo ra không ít khoảnh khắc đáng yêu, hài hước cho câu chuyện thanh xuân của Bo Ra (Kim Yoo Jung).

Park Jung Woo đã dẫn dắt mạch phim, khiến người xem từ khắp nơi trên thế giới phải thán phục. Park Jung Woo không chỉ đẹp trai mà còn là một diễn viên cừ khôi dù chỉ mới gia nhập giới giải trí Hàn 2 năm.

Twentieth Century Girl là dự án quy mô lớn đầu tiên của Park Jung Woo. Với diễn xuất hoàn hảo và gương mặt thu hút, anh được kỳ vọng sẽ đi theo con đường tươi sáng trong sự nghiệp.

4. Kim Hyun Jin

Kim Hyun Jin sinh năm 1996, sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc trong gia đình bình thường nhưng sớm theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Được ra mắt với vai trò là người mẫu, Kim Hyun Jin nhanh chóng có được chỗ đứng khi liên tục xuất hiện trong các sàn diễn lớn. Anh dấn thân sang lĩnh vực diễn xuất cách đây không lâu và gây được sự chú ý lớn cho công chúng.

Trong bộ phim mới của đài SBS là Cheer Up, dù không phải là nam chính nhưng sức ảnh hưởng của Kim Hyun Jin vô cùng lớn. Vào vai Jin Sun Ho - cậu bạn của nữ chính vô cùng điển trai, giàu có, Kim Hyun Jin đã khiến khán giả điêu đứng ngay từ tập đầu của phim.

Dù là công tử giàu có nhưng tính tình gần gũi, ấm áp của Jin Sun Ho đã mang đến cái nhìn mới khác biệt với khuôn mẫu phim Hàn trước đây. Nam diễn viên thu hút sự chú ý của người xem bởi gương mặt ngây thơ và khí chất ngời ngời.

Không nhiều người biết rằng Kim Hyun Jin bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và chỉ mới bắt đầu đóng phim cách đây 2 năm. Kim Hyun Jin vẫn chưa đóng vai chính nào, nhưng với tài năng của mình, có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhiều nhất trong thế hệ diễn viên mới.

Hạ Thảo (theo Kbiz)