Sáng nay xét xử vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Tòa triệu tập 2 giám định viên pháp y tư pháp Sáng nay (25/11), TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.

Trước đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội - bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé N.T.V.A.) đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, triệu tập giám định viên đến tòa và thay đổi tội danh của bị cáo Thái.

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, Viện KHHS thuộc Bộ Công an và Phòng KTHS thuộc Công an cấp tỉnh, thành phố đều là tổ chức giám định tư pháp công lập về KTHS đều có chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám định KTHS theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp. Do đó, đề nghị của luật sư của bị hại về việc trả hồ sơ điều điều tra bổ sung lần hai để yêu cầu Phòng KTHS Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện giám định bổ sung là không có cơ sở để xem xét, chấp nhận.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa ngày 21/7.

Theo HĐXX, kết luận giám định pháp y tử thi ngày 20/1/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận tổn thương bầm tụ máu trán đỉnh phải trong chân tóc, do vật tày tác động trực tiếp gây ra, không gây ra cái chết của nạn nhân. Như vậy, vết thương mà luật sư đề nghị giám định bổ sung đã được xem xét trong quá trình giám định pháp y tử thi của nạn nhân. Do đó, yêu cầu của luật sư trả hồ sơ để giám định bổ sung là không có cơ sở để chấp nhận.

Tại phiên tòa hôm nay, mẹ bé V.A vắng mặt vì lý do sức khỏe, nhưng chị mong HĐXX xử đúng người, đúng tội và công minh…

Bị cáo Nguyễn Trung Kim Thái.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người bước lên bục xét hỏi trước. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai không nhớ rõ cụ thể thời gian và chi tiết về hành vi đánh đập, hành hại cháu V.A. Khi được chủ tọa phiên tòa nhắc lại từng mốc thời gian và từng hành vi cụ thể thì bị cáo Trang vừa khóc vừa thừa nhận các hành vi đó. Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận đã nhiều lần dùng tay, chân, roi, thanh kim loại đánh đập, hành hại cháu V.A.

Ngày 22/12/2021, Trang bắt nạn nhân quỳ làm bài tập, sau đó bắt nạn nhân ngồi học trong tình trạng không mặc quần áo và dùng cây gỗ dạng tụ tròn đánh dồn dập liên tiếp vào người cháu bé. Nhưng khi được hỏi lúc hành hạ cháu bé, Nguyễn Kim Trung Thái (cha bị hại) có chứng kiến các hành vi trên của mình hay không thì Trang nói không nhớ và không lý giải được lý do, động cơ đánh đập cháu bé.

Đến lượt mình, Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao xóa dữ liệu camera an ninh, xóa để che giấu hành vi vì sợ liên lụy? Bị cáo cho rằng xóa dữ liệu camera do tinh thần… bấn loạn khi thấy con gái nguy kịch, chứ không phải sợ vụ việc bại lộ.

Dù đông người dân theo dõi nhưng an ninh trật tự tại phiên tòa vẫn đảm bảo.

Khác với lời khai trước đó của Trang với cơ quan công an cho rằng đánh bé V.A do bé không ngoan, tại phiên tòa hôm nay Thái khai nạn nhân rất ngoan, biết nghe lời người lớn.

Cơ quan điều tra xác định, là cha ruột bé V.A, bị cáo phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con. Đây thì ngược lại, khi con gái bị nhân tình hành hạ, Thái đã không can ngăn mà còn hùa theo. Lúc biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho người tình, gây cản trở quá trình điều tra.

Trả lời đại diện VKS về hành vi của mình, Thái ngập ngừng: “Bị cáo rất hối lỗi nhưng đã quá muộn. Nếu như bị cáo ngăn chặn Trang từ trước thì không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Điều này thể hiện tính nhu nhược của bị cáo. Sau này, con trai của tôi (em trai V.A, đang sống với mẹ ruột) biết sự việc sẽ rất đau lòng”.

Trả lời đại diện VKS về việc ngăn ngăn cấm vợ cũ gặp con gái, Thái cho rằng “do bị gia đình vợ lập tài khoản Facebook giả, nói xấu gia đình mình và Trang giật chồng”. Lời khai này không được HĐXX chấp thuận.

Lời khai xóa dữ liệu camera do tinh thần bấn loạn của Thái không được chấp nhận bởi một thành viên HĐXX. Theo HĐXX, đó là hành vi cố tình bao che, che giấu tội phạm, cản trở điều tra của cơ quan chức năng.

Theo cand.com.vn