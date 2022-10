Chiều 29/10, trao đổi với PV Infonet, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển văn bản kiến nghị về việc thay đổi tội danh đối với Thái tới Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền”.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm 21/7.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, vào ngày 18/9, luật sư đã gửi Văn bản kiến nghị tới cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM về việc trả hồ sơ trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS) Công an TP.HCM và đề nghị thay đổi tội danh Giết người Nguyễn Kim Trung Thái.

Trong nội dung kiến nghị có nêu: “Trưng cầu giám định bổ sung thương tích cháu Nguyễn Thái Vân An tại Phân viện khoa học hình sự (KHHS) Bộ Công an là không đúng và không khách quan.

Ngày 21/7/2022, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung, xác định lại tỷ lệ thương tích của bị hại vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021.

Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung tại Phân viện KHHS Bộ Công an tại TP.HCM là không khách quan và không đúng, vì cơ quan giám định này đã không thực hiện giám định pháp y từ đầu nên việc giám định bổ sung sẽ không thể thực hiện được.

Do đó, Phân viện KHHS đã trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên. Lý do, hồ sơ bệnh án của cháu Vân An không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Việc giám định pháp y tử thi lần đầu tiên được thực hiện tại Phòng KTHS Công an TP.HCM nên những lần sau giám định bổ sung thì sẽ phải được thực hiện tại cơ quan này mới có thể thực hiện được.

Trường hợp có nghi ngờ về kết quả giám định mà cần phải giám định lại thì trong trường hợp này cơ quan điều tra sẽ trưng cầu ở cơ quan giám định khác như Phân viện KHHS Bộ Công an để đảm bảo khách quan.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi số 198-22/KLGĐ-PY ngày 20/01/2022 của Phòng KTHS Công an TP.HCM kết luận: “Nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Thái Vân An chết do phù phổi cấp do sốc chấn thương".

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - một trong các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Cơ chế hình thành dấu vết để lại trên tử thi: Tổn thương bầm tụ máu trán đỉnh phải trong chân tóc do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Không gây ra cái chết của nạn nhân, các tổn thương bầm tụ máu mặt ngoài mông phải tạo thành đám (trong đó có 3 vết hằn tụ máu dạng hai đường thẳng song song), mu tay trái dạng 2 đường song song do vật tày tác động trực tiếp gây ra, trong đó có các tổn thương bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song do vật tày dạng thẳng gây ra là nguyên gây ra cái chết của nạn nhân.

Các tổn thương xây xát da, bầm tụ máu thắt lưng, mông hai bên và mào chậu trái (tạo thành đám), mào chậu phải, mặt sau cánh tay trái. Do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân; Bầm tụ máu hạ vị bẹn trái; mu chân hai bên, do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân; Bầm tụ máu sau khớp vai phải, màu xanh tím.

Cánh tay, cẳng tay hai bên có nhiều tổn thương bầm tụ máu rải rác với thời gian vết thương khác nhau, màu sắc khác nhau. Các tổn thương cũ, do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân; Xây xát da lưng trái và gối trái. Do tiếp xúc trực tiếp với vật tày gây ra. Không gây ra cái chết của nạn nhân”.

Theo kết luận giám định pháp y bổ sung số 1535-22/KLGĐ-PY ngày 14/3/2022 của Phòng KTHS Công an TP.HCM, giải thích về các tổn thương trên cơ thể Nguyễn Thái Vân An (theo kết luận giám định pháp y tử thi số 198-22/KLGĐ-PY ngày 20/01/2022) như sau:

“Tuổi của các tổn thương (thời điểm gây ra tổn thương) trên cơ thể cháu Nguyễn Thái Vân An: Các tổn thương mới, xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1 giờ đến 6 giờ). Là nguyên trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thái Vân An; Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong khoảng từ 2 ngày đến 25 ngày. Là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thái Vân An..."

Như vậy, có thể thấy Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 198-22/KLGĐ-PY ngày 20/01/2022 và Bản kết luận giám định pháp y bổ sung số 1535-22/KLGĐ-PY ngày 14/3/2022 của Phòng KTHS Công an TP.HCM đã có căn cứ để xác định cháu Nguyễn Thái Vân An đã bị thương tích trước ngày bị tử vong 22/12/2021, là yếu tố cộng thêm dẫn tới cái chết của cháu.

Bị can Thái đồng phạm với Trang về tội Giết người

“Bị can Nguyễn Kim Trung Thái là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, là cha đẻ trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nguyễn Thái Vân An. Đáng lẽ ra sau khi ly hôn, Thái nhận nuôi cháu thì phải bù đắp bằng tình thương yêu khi không có mẹ nhưng Thái đã tàn ác, không còn tính người đang tâm cùng bạn gái Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập, tra tấn cháu trong suốt một thời gian dài với những thương tích nặng trên cơ thể. Các đối tượng đã mặc nhiên thống nhất ý chí sử dụng vũ lực bằng tay chân, hung khí nguy hiểm đánh cháu.

Nếu người này đánh thì người kia không được can ngăn. Các tài liệu chứng cứ, lời khai của bị can và kết quả trích xuất 283 tập tin video mô tả hành động của các đối tượng đối với cháu Vân An đã nói nên tất cả bản chất ác độc, dã man, coi thường tính mạng cháu bé. Không một lời nào có thể biện minh cho hành vi xâm phạm đến quyền được bảo vệ sức khỏe, tính mạng cháu bé.

Thái biết rõ việc Trang sử dụng hung khí là cây roi để đánh cháu An nhiều lần liên tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu An. Tuy nhiên, Thái không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra nên vẫn đề cho Trang dạy dỗ theo cách của Trang với Vân An”, luật sư Anh Thơm phân tích.

Nhắc lại diễn biến ngày định mệnh cướp đi sinh mệnh của bé Vân An, theo hồ sơ vụ án, luật sư Anh Thơm cho hay: “Ngày 22/12/2021, Thái đi làm còn cháu Nguyễn Thái Vân An ở nhà với Trang để học trực tuyến theo lịch của nhà trường từ 07h đến 11h. Từ 12h30 đến 13h30, Thái về nhà ăn cơm trưa cho đến 13h45 thì Thái tiếp tục đi làm.

Từ 14h06 đến 14h30, Trang bắt cháu Vân An quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra. Từ 14h51 đến 18h06, Trang cho cháu Vân An ngồi học, Trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu mặc quần áo. Trang sử dụng cây gỗ (dạng trụ tròn đường kính 2,2 cm, dài 90 cm) cầm bằng tay phải đánh mạnh liên tiếp, dồn dập vào người cháu Vân An.

Khi mỏi tay này Trang đổi cầm cây bằng tay trái đánh tiếp. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay vào tiếp tục đánh cháu Vân An rất nhiều cái, liên tục mặc dù lúc này trên cơ thể cháu An có rất nhiều những vết thương tụ máu ở vùng mông, thắt lưng.

Khi cháu Vân An né tránh thì Trang dùng dây nhựa (loại dây rút) trói 2 tay, 2 chân cháu Vân An lại, sau đó tiếp tục dùng cây gỗ tròn đánh cháu Vân An. Khi cháu ngã xuống sàn nhà Trang tiếp tục cầm cây gỗ bằng 2 tay dồn lực đánh rất mạnh liên tục, nhiều lần vào vùng mông, vùng hông, vùng lưng cháu Vân An. Khi nào không dùng tay thì Trang dùng chân đạp, đá liên tục nhiều cái vào vùng bụng, vùng hông, vùng lưng, vùng bộ phận sinh dục hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt của cháu Vân An. Trang vừa đánh vừa chửi, xỉ nhục, tra tấn cháu Vân An.

Khoảng 15h, Thái xem camera trong phòng ngủ của cháu VA trên điện thoại di động thấy Trang đang đánh cháu nên kêu điện thoại Trang đừng đánh rồi cúp máy. Tuy nhiên, Trang vẫn tiếp tục đánh và hành hạ cháu liên tục cho đến 18h06 thì cháu Vân An bị bất tỉnh, Trang điện thoại cho Thái.

Cùng lúc, Thái vừa đi làm về đến nhà chạy vào sơ cứu cho cháu Vân An, rồi cùng Trang và anh Trần Hoàng H (nhân viên bảo vệ tòa nhà) đưa cháu Vân An đến Bệnh viện Vinmec (địa chỉ 720A Điện Biên Phủ) cấp cứu. Trong khi cháu Vân An được các bác sĩ cấp cứu thì Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại di động của mình, thực hiện hành vi xóa hết dữ liệu của 04 camera trong căn hộ”.

Từ những tài liệu này, luật sư Thơm nêu nhận định: “Như vậy, có thể thấy, Nguyễn Kim Trung Thái đã biết và xem qua điện thoại di động của mình kết nối camera vào lúc 15h tại căn phòng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đang sử dụng vũ lực bằng chân tay, hung khí nguy hiểm đánh cháu rất dã man, tàn bạo.

Thái đã từng nhiều lần trực tiếp chứng kiến Trang đánh con. Thái không can ngăn mà còn giúp sức cùng Trang đánh cháu Vân An dã man, tàn ác tại nhà. Thái khai gọi điện cho Trang kêu không đánh bé rồi tắt máy bỏ mặc cho hậu quả Trang đánh con mình nên đến thời điểm 18h06 (sau hơn 3 tiếng) cùng ngày thì Trang gọi Thái về do cháu bị đánh bất tỉnh, cũng là lúc Thái về nhà.

Bản chất tàn ác, lạnh lùng, vô cảm của người bố đã giúp sức về tinh thần cho Trang giết cháu bé. Trang có thể đánh đập dã man, tàn ác cháu trước đó và chiều ngày 22/12/2021 tại nhà đều có được sự thống nhất ý chí với Thái suốt một thời gian dài thì Trang mới dám thực hiện.

Thái đã xóa hết dữ liệu của 04 camera trong căn nhà là đã nói nên bản chất hành vi phạm tội. Hành vi đó không chỉ che giấu tội ác cho Trang mà còn để tiêu hủy bằng chứng ngoại phạm giúp sức cho Trang đánh chết con mình”.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại khẳng định: “Đã có đủ cơ sở xác định, hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái đã cấu thành tội Giết người với vai trò đồng phạm giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Cháu Vân An bị Trang đánh tử vong thì Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm ''Giết người'' là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hành vi của Thái là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác hơn cả Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đang tâm chứng kiến và cùng đối tượng trực tiếp đánh con đẻ của mình suốt thời gian dài. Cháu Vân An bị tử vong vào ngày 22/12/2021 là kết quả của quá trình tàn ác, vô nhân tính của chúng với những hận thù trút lên cháu”.

Theo đó, các luật sư bảo vệ quyền lợi bị hại kiến nghị VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM, yêu cầu trưng cầu giám định bổ sung tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM để xác định tỷ lệ thương tích của bị hại Nguyễn Thái Vân An vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021; Thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái từ tội ''Che giấu tội phạm'' theo quy định tại Khoản 1 Điều 389 BLHS sang tội ''Giết người'' theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Ngày 18/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành Thông báo số 6152/TB-PC01-Đ3 gửi cho luật sư Thơm về việc đã chuyển Văn bản kiến nghị ngày 18/9/2022 cho VKSND TP.HCM tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, VKSND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án kể từ ngày 08/9/2022 cho đến nay. Trong quá trình truy tố này, VKS sát có thể trả hồ sơ cho bên cơ quan điều tra lần thứ 2, nếu xét thấy có căn cứ để trưng cầu giám định bổ sung tại Phòng KTHS Công an TP.HCM và thay đổi tội danh.

Nếu trường hợp VKS xét thấy không có căn cứ thì sẽ giữ nguyên bản cáo trạng truy tố các bị can về các tội danh như cũ hoặc ban hành cáo trạng mới, bổ sung thêm phần quyết định trả hồ sơ của tòa nhưng không thực hiện được việc giám định cho Phân viện KHHS Bộ Công an không thực hiện được.

Sông Yên