Nghệ An: Nỗ lực vượt khó, sản lượng thủy sản trong năm 2022 đạt gần 250.000 tấn

Tổng sản lượng thủy sản đạt gần 250.000 tấn

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, ngành thủy sản Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết, giá cả nhân công tăng cao, giá bán xuống thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn; cơ sở hạ tầng nhiều vùng nuôi chưa đồng bộ... đã ảnh hưởng lớn đến tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Tàu thuyền cập cảng cá Lạch Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An.



Đến cuối năm 2022, Nghệ An có hơn 3.400 chiếc tàu cá. Trong đó, số tàu thuộc diện phải đăng ký (có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên) là 2.513 chiếc (với 1.157 chiếc loại Lmax >=15m); số tàu thuộc diện phải đăng kiểm là 1.698 chiếc.

Theo Chi cục Thủy sản Nghệ An, tổng sản lượng thủy sản năm 2022 (tính đến ngày 10/11/2022) ước đạt 238.891 tấn/ 250.000 tấn, bằng 95,6% so với kế hoạch. Lũy kế phí, lệ phí thu được năm 2022 (tính đến ngày 10/11/2022) là 2.396.420.600 đồng, bằng 91,85% so với kế hoạch năm.

Đến nay, đã cấp 281 giấy phép khai thác thủy sản (cấp lại 118 giấy, cấp mới 163 giấy); Số giấy phép khai thác thủy sản (KTTS) đã cấp còn hạn là: 2.198/2.513 chiếc, đạt 87,47% số tàu thuộc diện phải cấp phép, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành chức năng cũng đã thực hiện thẩm định, cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho 266 cơ sở (cấp mới 198 tàu; cấp lại 68 tàu); Tổng số cơ sở đã cấp giấy chứng nhận ATTP còn hạn là 1.119/1.157 cơ sở (đã cấp cho 1.116 tàu cá và 03 cảng cá), đạt 96,72% tổng số cơ sở phải cấp. Bên cạnh đó, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho 365 tàu (bằng 85,68% so với cùng kỳ năm trước)…

Năm 2022, Chi cục Thủy sản Nghệ An tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và tại các cửa lạch. Đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 8/2022, UBND các huyện/thị thành lập 07 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần trên vùng biển ven bờ, vùng lộng biển Nghệ An.

Thành lập 17 đoàn kiểm tra, thực hiện 133 ngày tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, với hơn 1.400 lượt phương tiện. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 68 vụ/68 đối tượng/67 phương tiện với số tiền 217 triệu đồng.

Thực hiện tốt các công tác tiếp nhận, truy xuất, thu thập thông tin tàu cá hoạt động trên biển; tuyên truyền các quy định liên quan đến hoạt động thủy sản. Tiếp nhận 17 trường hợp tai nạn tàu cá; Phối hợp Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức trao tiền của Quỹ nhân đạo nghề cá Việt Nam cho 20 trường hợp các gia đình ngư dân bị nạn với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Vẫn còn nhiều khó khăn...

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nhiên liệu tăng cao, thiếu nhân lực đi biển, một số chủ tàu chưa có văn bằng chứng chỉ... nên việc ra khơi, đánh bắt còn hạn chế. Một số địa phương ven biển, nghề khai thác không hiệu quả nên ngư dân chuyển đổi sang các nghề khác nhưng không làm thủ tục cải hoán tàu cá…

Mặc dù con gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm tới 2023, Nghệ An phấn đấu, ước đạt tổng sản lượng thủy sản đạt 255.000 tấn. Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 187.000 tấn. Trong đó, sản lượng khai thác biển 182.000 tấn; sản lượng khai thác nội đồng: 5.000 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt 68.000 tấn.

Số lượng tàu cá ước tính đạt 3.390 chiếc; tỷ lệ đăng kiểm đạt 100% trên tổng số tàu thuộc diện phải đăng kiểm đang hoạt động; tỷ lệ cấp phép khai thác thủy sản 100% số tàu đang hoạt động khai thác thủy sản được cấp giấy phép KTTS.

Theo Chi cục Thủy sản Nghệ An, trong năm 2023 phấn đấu 100% tàu cá được đăng ký quản lý; 100% tàu cá sang tên đổi chủ, đóng mới, cải hoán được đăng ký đầy đủ; 100% thuyền viên được đăng ký vào sổ danh bạ thuyền viên.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền phát hiện những vi phạm về điều kiện ATTP của tàu cá, cảng cá. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện ATTP cho các cơ sở.

Đồng thời, giám sát hoạt động đóng mới, cải hoán chặt chẽ đối với các cơ sở. Quản lý các xưởng đóng mới sửa chữa tàu thuyền, để tất cả các tàu thuyền đóng mới, cải hoán trước lúc đăng ký có đủ hồ sơ theo quy định.

“Tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm khắc phục triệt để Thẻ Vàng Châu Âu . Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa lạch. Trong năm 2023, dự kiến tổ chức 221 chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; kiểm tra 2.000 lượt phương tiện khai thác thủy sản tại vùng biển Nghệ An.

Đồng thời đề nghị bố trí thêm nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; xem xét, phê duyệt cấp nguồn kinh phí để thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế biển, bảo vệ và phát triển các nguồn lợi thủy sản trên địa bàn để tăng nguồn kinh phí cho hoạt động IUU trong thời gian tới”, Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết.

Bảo Trâm