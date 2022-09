Nghệ An: Bắt bảo vệ nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 mang thai

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang tạm giữ một bảo vệ trường mầm non trên địa bàn nghi xâm hại tình dục dẫn đến bé gái học lớp 6 (trú xã Tiền Phong) mang thai.

Trước đó vào ngày 15/9, mẹ của bé gái đưa con đến khám ở bệnh viện thì phát hiện con gái mình đã có thai hơn 1 tháng. Gặng hỏi về các sự việc xảy ra, bé gái cho biết bị bảo vệ trường học mầm non gần nhà xâm hại

Vì quá bức xúc, người thân bé gái làm đơn tố cáo ông hành vi của ông P.H (SN 1952, bảo vệ trường mầm non) gửi cơ quan chức năng.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Quế Phong tiến hành bắt giữ ông P.H.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang tạm giữ ông P.H để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm