Người đàn ông dùng điếu cày đánh chết người tình

Chiều 18/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Thân Thanh Tâm (38 tuổi, ở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh công an cũng cấp).

Theo cơ quan công an, Tâm và chị Nguyễn Thị G. (32 tuổi, ở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang) có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng.

Nhưng vào tối, 17/9, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Tâm dùng điếu cày đánh người tình nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. Ngay sau đó, chị G. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên nhưng tử vong ngoại viện.

Đến trung tâm y tế các bác sĩ tại đây phát hiện nạn nhân có nhiều thương tích nên đã trình báo vụ việc đến Công an huyện Việt Yên. Ngay sau đó, cơ quan công an thành lập hội đồng để khám nghiệm hiện trường, tử thi, phối hợp công an địa phương để điều tra vụ việc.

Đến 8h ngày 18/9, Trần Thanh Tâm đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Sông Yên