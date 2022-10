Hà Tĩnh: Bị phạt 15 triệu đồng vì mang súng săn đi bắn chim trời

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đình Ng. số tiền 15 triệu đồng do “Sử dụng trái phép súng săn”

Trước đó, vào khoảng 15h00 ngày 29/9, Tạ Võ Tr. (SN 1989, trú tại thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) điều khiển xe ô tô BKS 38A-165.10, chở theo Nguyễn Đình Ng. (SN 1990, trú thôn Phúc Sơn, cùng xã) đang dừng lại bên đường Võ Liêm Sơn (thuộc thôn Hòa Thịnh, xã Thiên Lộc của huyện này) để săn bắn chim trời.

Khi đang sử dụng súng săn trái phép để bắn chim thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Can Lộc và Công an xã Thiên Lộc phát hiện. Lúc này Nguyễn Đình Ng. đã mang theo khẩu súng hơi PCP rời khỏi ghế sau của xe ô tô bỏ chạy về phía cánh đồng thuộc thôn Hoà Thịnh, xã Thiên Lộc.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, vận động, Nguyễn Đình Ng. đã quay trở lại đầu thú và giao nộp khẩu súng hơi PCP màu nâu đen, nhãn hiệu Airforce, dài 102cm. Thời điểm bị phát hiện, tất cả số đạn mang theo đều đã được Ng. sử dụng hết.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Ng. khai nhận khẩu súng trên do Ng. đặt mua của một người không quen biết trên mạng xã hội vào năm 2015 với giá 5,2 triệu đồng dùng để bắn chim. Qua kiểm tra, Ng. không xuất trình được hóa đơn mua bán, không có giấy phép sở hữu, giấy phép sử dụng loại súng trên.

Công an huyện Can Lộc đã trưng cầu giám định khẩu súng trên và cho thấy, khẩu súng do Nguyễn Đình Ng. sử dụng là súng hơi, thuộc súng săn, không phải là vũ khí quân dụng, súng hoạt động bình thường.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Ng. không thuộc đối tượng được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Vì vậy hành vi của Ng. bị nghiêm cấm trong quản lý vũ khí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 24/10, Công an xã Thiên Lộc đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đình Ng. về hành vi sử dụng trái phép súng săn theo điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, ATXH, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình.

Ngày 28/10/2022, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Đình Ng. số tiền 15 triệu đồng do “Sử dụng trái phép súng săn” quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Đồng thời, tịch thu tang vật vi phạm hành chính khẩu súng hơi nói trên.

Trần Hoàn