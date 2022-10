Loạn thần vì dùng ‘cỏ Mỹ’, nam thanh niên đập phá loạt xe ô tô

Ngày 11/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi đập phá nhiều xe ô tô của người dân.

Đối tượng Phan Đình Minh Tuấn bị bắt khẩn cấp.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 10/10, Phan Đình Minh Tuấn (SN 1991, trú ở phường An Hòa, TP Huế) đi đến đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP Huế) và dùng búa đập vỡ kính chắn gió phía trước của 3 xe ô tô tải và đập vỡ kính phía sau của 3 xe ô tô con. Không dừng lại, Tuấn còn tiếp tục sử dụng búa và gạch đập vỡ kính nhà 2 hộ dân.

Các xe ô tô bị đối tượng đập phá kính trong đêm.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường An Hòa (TP Huế) phối hợp với các lực lượng chức năng Công an TP Huế nhanh chóng bắt giữ được đối tượng.

Tại thời điểm bị bắt, Tuấn đang có biểu hiện loạn thần do trước đó đã sử dụng cỏ Mỹ - một loại chất gây nghiện, kích thích hệ thần kinh, gây ảo giác mạnh khiến người dùng có thể trở nên kích động và bạo lực.

Được biết, Tuấn là đối tượng nghiện đã có 4 tiền án tiền sự liên quan đến hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hà Oai