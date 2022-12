Lễ trao giải Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2022 và phát động Giải năm 2023

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT” là hoạt động thường niên, được tổ chức từ năm 2012 đến nay. Đây là hoạt động biểu dương, tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời các tác giả, tác phẩm báo chí đạt giá trị cao về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực tới xã hội trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hơn 500 tác phẩm tham dự đến từ các cơ quan báo chí truyền hình từ trung ương đến địa phương, các trường học, tổ chức xã hội... cho thấy các vấn đề an toàn giao thông dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn được dư luận quan tâm và các cơ quan báo chí lưu tâm phản ánh.

Nhóm tác giả được giải Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2022.

Những vấn đề tồn tại như xe quá tải, ùn tắc, xe dù, bến cóc tiếp tục được các báo phản ánh theo dòng thời sự và có những đề xuất xử lý cụ thể. Trong đó khá nhiều đề xuất đã được cơ quan chức năng tiếp thu và bước đầu có giải pháp khắc phục. Trong cụm chủ đề này, phải nhắc tới loạt bài điều tra đạt giải Nhất thể loại Báo hình - Loạt Phóng sự điều tra “Xe dù, bến cóc” (Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam). Loạt bài - “Khóa” xe quá tải phải xử lý tận tốc (Ban thời sự VOV1 – Đài tiếng nói Việt Nam) đạt giải Nhất thể loại Báo nói... Để rồi từ đó có bằng chứng vật chứng giúp cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý vấn nạn.

Loạt bài báo hình “Những vấn đề về thu phí tự động không dừng ETC (Kênh truyền hình VOVTV – Đài tiếng nói Việt Nam), “Hàng không Việt Nam tăng trưởng “nóng” và những vấn đề an ninh, an toàn đặt ra” (Tạp chí Giao thông), “Cần xử lý hình sự với hành vi che biển số xe” (Ban Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam) chỉ ra những vấn đề rất có tính thời sự cập nhật đang được cả xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, phải kể tới các loạt bài báo nói “Hoạt động vận tải tại sân bay Tân Sơn Nhất: Cần giải pháp mang tính lâu dài” (Đài tiếng nói nhân dân Tp. Hồ Chí Minh), Loạt bài báo in “Tai nạn giao thông Nỗi đau còn mãi (Báo Đồng Nai), Loạt bài An toàn giao thông học đường (Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng)….

4 tác giả nhận giải nhất thể loại báo hình, báo nói, báo điện tử và báo ảnh.

Số lượng các bài viết về những hình ảnh đẹp, những gương tốt, việc tốt trong lĩnh vực an toàn giao thông được đề cập rất nhiều. Điều này giúp lan tỏa những năng lượng tích cực ra xã hội, đem lại sự cân bằng trong bối cảnh những thông tin tiêu cực lan tràn trên mạng. Các tác phẩm theo thể loại Emagazine: “Điểm nghẽn giao thông kết nối “cực tăng trưởng” phía Nam (Đài tiếng nói Việt Nam – Cơ quan thường trú Tp. Hồ Chí Minh) và “Những chuyển biến” (Báo Nghệ An). Những câu chuyện về “Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hút đinh 63 tỉnh thành” (Báo Nhà báo & Công luận), “Người hùng chuyên cứu người trên biển” (Báo Giao thông)... đã lan tỏa sự ấm áp về tình người, về tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt.

Tổng kết lại, với 532 tác phẩm dự thi, Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã chọn và trao 51 giải thưởng trong đó, có 47 tác phẩm cá nhân đạt giải (22 Giải Khuyến Khích, 12 Giải Ba, 9 Giải Nhì, 4 Giải Nhất) và 04 Giải Tập Thể (Kênh VOV TV, Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Báo Giao Thông và Tạp chí giao thông) ở cả 5 thể loại Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và báo ảnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá “Báo chí, truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của đất nước nói chung và trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng. Trước hết, các cơ quan báo đài, các nhà báo thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, báo chí là nơi tiếp nhận, chuyển tải tới Đảng, nhà nước và cơ quan chức năng những mong muốn, yêu cầu cũng như các ý kiến phản biện, những sáng kiến, giải pháp các chuyên gia, những nhà quản lý và người dân đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giúp cho các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, chính sách cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quá trình thực thi nhiệm vụ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông”.

Tại buổi lễ, Ủy ban ATGT Quốc gia chính thức phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023.

Bảo Khánh