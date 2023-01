Khởi tranh giải golf từ thiện Swing for the Children’s Tet 2023: Ngày xuân cho em

Năm nay, giải golf từ thiện Swing for the Children’s Tet 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 11/01/2023 tại sân golf Long Biên, TP. Hà Nội. Giải đấu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf và Lữ hành Thế kỷ - Cen Golf phối hợp CLB Golf Relax tổ chức, cùng sự bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam.

Swing for the Children’s Tet 2023 tổ chức Lễ ra mắt mùa thứ 6 với chủ đề “Ngày xuân cho em” vào 09h00, ngày 05/01/2023 tại tầng 3, số 54 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Swing for the Children’s Tet là giải golf từ thiện thường niên do tập đoàn Cen Group khởi xướng vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, với sự đồng hành của Hội Golf thành phố Hà Nội, Swing for the Children’s Tet đã trở thành điểm hẹn thân thuộc của những hành động nhân ái, trái tim đầy yêu thương và sẻ chia để tiếp thêm nguồn động lực cho hàng ngàn trẻ em khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Khi ngày mai chưa biết ra sao, khi cái ăn cái mặc còn là cả một nỗi lo thì một cái Tết ấm áp, đủ đầy là điều không phải bạn nhỏ nào cũng may mắn có được.

Trời đang bước sang xuân, nhiều em bé đang háo hức tận hưởng không khí rộn ràng của những lễ hội, mua sắm khi Tết đến gần. Nhưng với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như những em bé nghèo tại tỉnh Phú Thọ, những trẻ em mồ côi không mẹ không cha, những em bé vùng cao đang chịu cảnh chân trần, bụng đói, co ro,… Tết với các em vẫn còn đang ở rất xa. Một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn là ước mơ chưa bao giờ có thể chạm tới. Các em cần lắm những chở che, san sẻ để sưởi ấm những thiệt thòi trong cuộc sống. Trẻ em nghèo mơ một bữa no, bé mồ côi mơ một gia đình trọn vẹn, em nhỏ vùng cao ước một manh áo ấm, một tương lai được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Và mọi ước mơ trong đời, đều xứng đáng được trân trọng, sẻ chia. Viết tiếp hành trình nhân ái đã được gây dựng, năm 2023, Swing for the Children’s Tet đồng hành cùng UBND tỉnh Phú Thọ, Hội bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật TP. Hà Nội và quỹ Những tấm lòng Nhân ái với chủ đề “Ngày xuân cho em”, với mong muốn “Swing for the Children’s Tet 2023” giúp đỡ nhiều hơn các em nhỏ nghèo khó, trẻ em mồ côi để các em không chỉ có một mùa Tết ấm áp hơn, cơ hội đến trường rộng mở hơn mà 365 ngày trong năm tới có những bữa ăn no, những ngày đến trường vui vẻ và được quan tâm, sẻ chia ý nghĩa.

Swing for the Children’s Tet 2019 đồng hành với Quỹ Hiểu về trái tim để giúp đỡ những trái tim “khuyết” được lành lặn, khỏe mạnh.

Trong 5 mùa vừa qua, Swing for the Children’s Tet đã cùng Quỹ Những tấm lòng Nhân ái đã có hành trình đầy ý nghĩa và thực hiện tốt sứ mệnh của mình khi trao gửi yêu thương, thắp sáng ước mơ cho hàng trăm trẻ em kém may mắn, hàng nghìn trường hợp khó khăn.

Và gần đây nhất, mùa giải năm 2021, với chủ đề đặc biệt “Swing vì miền Trung 2021” hướng đến khúc ruột miền Trung đã quyên góp được hơn 1,8 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào khắc phục một phần thiệt hại do đợt bão lũ lịch sử, mang tết ấm no đến với những gia đình gặp khó khăn.

Ngoài quỹ Những tấm lòng Nhân ái, giải golf Swing for the Children’s Tet còn phối hợp với nhiều quỹ/ tổ chức như: Chương trình Sen Handmade của CLB Khiếm thính Hà Nội, Quỹ Hiểu về trái tim, Quỹ Operation Smile,… để dang rộng vòng tay yêu thương, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Mùa giải Swing for the Children’s Tet 2023 với sự đồng hành của UBND tỉnh Phú Thọ và Hội bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật TP Hà Nội hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các golfer, các mạnh thường quân để cùng hiện thực hóa những ước mơ, khát khao nhỏ bé, cùng mang tới một mùa xuân yêu thương, một cái Tết đủ đầy cho các trẻ em khó khăn.

THÔNG TIN CHÍNH CỦA GIẢI ĐẤU “SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2023” - Tên đầy đủ của giải: Swing for the Children’s Tet 2023 - Thời gian: Shot gun 12h00 ngày 11 tháng 01 năm 2023 - Địa điểm: Sân golf Long Biên, TP. Hà Nội - Đơn vị tổ chức: CLB Golf Relax, Công ty Cổ Phần Dịch vụ Golf và Lữ hành Thế kỷ - Cen Golf - Đơn vị bảo trợ: Hiệp Hội Golf Việt Nam - Quỹ đồng hành: UBND tỉnh Phú Thọ, Hội bảo trợ trẻ em mồ côi và khuyết tật Thành phố Hà Nội, Quỹ những tấm lòng Nhân ái - Số lượng golfer: 140 golfers - Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Đỗ Trung Hòa - Tổng thư ký Câu lạc bộ golf Relax. SĐT: 0912.99.6688 Ông Doãn Văn Trung - Công ty Cổ Phần Dịch vụ Golf và Lữ hành Thế kỷ - Cen Golf. SĐT: 0944.123.258. Email: trungdv@cengolf.vn

Minh An