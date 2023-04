Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế ô tô đâm 17 xe máy ở Hà Nội

Theo nguồn tin của PV VietNamNet, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông” theo Điều 260 Bộ Luật hình sự và tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực ngã tư Võ Chí Công- Xuân La.

Theo chỉ huy Công an quận Tây Hồ, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, Công an quận đã tập trung lực lượng, phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Cục CSGT (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, hồ sơ, xử lý nghiêm sự việc theo quy định pháp luật.

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh, tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn với 17 xe máy làm 18 người bị thương, làm việc tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 16h07 ngày 5/4, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công-Xuân La, phường Xuân La, đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Kia-Forter màu đen mang BKS 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960) điều khiển với 17 xe máy.

May mắn đến nay chưa có người bị tử vong. Đến nay, cơ quan chức năng xác định có 18 người bị thương ở các mức độ khác nhau, đã được đưa vào sơ, cấp cứu tại bệnh viện. Kiểm tra nồng độ cồn cũng như test nhanh ma túy với tài xế Vĩnh không phát hiện vi phạm

Nguyên nhân sơ bộ được cơ quan công an ghi nhận, đầu giờ chiều cùng ngày, ông Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển xe ô tô chở người nhà từ quận Long Biên (Hà Nội) đến Bệnh viện Tim trên đường Võ Chí Công để khám bệnh.

Phạm vi tạm phong tỏa hiện trường vụ tai nạn rộng đến cả trăm mét

Khoảng hơn 16h cùng ngày, ông Vĩnh ra về, và trong khi điều khiển phương tiện đã không kiểm soát được tốc độ, đâm vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Sau quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông” theo Điều 260 BLHS, và tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đình Hiếu