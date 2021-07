Tối 5/7: Thêm 527 ca bệnh, lần đầu tiên số ca mắc trong ngày tại Việt Nam vượt con số 1.000

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam

Tính từ 12h30 đến 19h ngày 05/7 có 527 ca mắc mới (BN20509-21035):

+ 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

+ 514 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (270), Bình Dương (114), Đồng Tháp (62), Tiền Giang (11), Phú Yên (11), Khánh Hòa (10), Đồng Nai (8 ), An Giang (6), Bình Phước (4), Bà Rịa – Vũng Tàu (4), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Bắc Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bắc Ninh (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1); trong đó 482 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- 203 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

- Trong ngày 05/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.102 ca mắc mới:

+ 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

+ 1089 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (641), Đồng Tháp (165), Bình Dương (131), Phú Yên (40), Khánh Hòa (18), Long An (15), An Giang (12), Tiền Giang (11), Hưng Yên (9), Đồng Nai (9), Bắc Giang (7), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Bình Phước (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Vĩnh Long (3), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Sóc Trăng (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1); trong đó 974 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trên thế giới



- Cả thế giới có 184.645.203 ca mắc, trong đó 168.967.201 khỏi bệnh; 3.994.999 ca tử vong và 11.683.003 ca đang điều trị (77.770 ca diễn biến nặng).



- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 310.252 ca, tử vong tăng 5.824 ca.



- Châu Âu tăng 25.617 ca; Bắc Mỹ tăng 3.552 ca; Nam Mỹ tăng 878 ca; châu Á tăng 61.216 ca; châu Phi tăng 1.218 ca; châu Đại Dương tăng 405 ca.



- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 48.691 ca, trong đó: Indonesia tăng 29.745 ca, Malaysia tăng 6.387 ca, Thái Lan tăng 6.166 ca, Philippines tăng 5.392 ca, Campuchia tăng 896 ca, Lào tăng 56 ca, Đông Timor tăng 36 ca, Singapore tăng 13 ca.

Tính đến 19h ngày 05/7:

- Việt Nam có tổng cộng 19.164 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.594 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

- Có 08 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.486.839 xét nghiệm cho 8.226.229 lượt người.

Tình hình điều trị:

- 203 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN4125-BN4145-BN4735-BN5081-BN5730-BN5767-BN6200-BN6260-BN6304-BN6311-BN6355-BN6788-BN7389-BN7469-BN7540-BN7554-BN7556-BN7622-BN7631-BN7769-BN7788-BN7878-BN7898-BN7966-BN7967-BN8057-BN8119-BN8130-BN8247-BN8267-BN8270-BN8362-BN8451-BN8536-BN8543-BN8667-BN8697-BN8699-BN8785-BN8873-BN8973-BN8986-BN8999-BN9104-BN9140-BN9368-BN9371-BN9423-BN9429-BN9499-BN9515-BN9527-BN9572-BN9644-BN9701-BN9738-BN9780-BN9802-BN9808-BN9882-BN9910-BN9922-BN9932-BN9946-BN9961-BN10051-BN10065-BN10088-BN10113-BN10152-BN10158-BN10174-BN10175-BN10187-BN10273-BN10309-BN10310-BN10317-BN10318-BN10321-BN10328-BN10333-BN10378-BN10380-BN10385-BN10391-BN10446-BN10465-BN10508-BN10517-BN10518-BN10519-BN10525-BN10535-BN10547-BN10633-BN10653-BN10687-BN10708-BN10713-BN10724-BN10743-BN10758-BN10759-BN10760-BN10884-BN11033-BN11183-BN11220-BN11221-BN11252-BN11263-BN11269-BN11290-BN11311-BN11334-BN11342-BN11371-BN11422-BN11595-BN11601-BN11611-BN11617-BN11623-BN11624-BN11627-BN11639-BN11642-BN11648-BN11679-BN11684-BN11695-BN11708-BN11768-BN11775-BN11777-BN11778-BN11815-BN11860-BN11916-BN11946-BN11949-BN11975-BN11985-BN12009-BN12058-BN12059-BN12062-BN12084-BN12093-BN12129-BN12142-BN12258-BN12270-BN12290-BN12344-BN12387-BN12388-BN12389-BN12390-BN12391-BN12442-BN12475-BN12505-BN12528-BN12599-BN12610-BN12613-BN12620-BN12702-BN12742-BN12743-BN12744-BN12748-BN12781-BN12817-BN12872-BN12876-BN12890-BN12897-BN12906-BN12910-BN12964-BN12990-BN12992-BN12994-BN12995-BN12996-BN12998-BN13023-BN13086-BN13087-BN13108-BN13162-BN13192-BN13214-BN13215-BN13265-BN13428-BN15499-BN15502-BN16143-BN16415.

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 311

+ Lần 2: 133

+ Lần 3: 72

- Số ca tử vong: 90 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 8.022 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 12 CA BỆNH (BN20535, BN20537-BN20541, BN20543-BN20548) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Trà Vinh. Ngày 20/6/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ 2703 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

- 1 CA BỆNH (BN20556) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 38 tuổi, chuyên gia quốc tịch Kazakhstan. Ngày 03/7/2021, từ Quatar nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

514 ca ghi nhận trong nước

- 3 CA BỆNH (BN20509-BN20511) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 05/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

- 4 CA BỆNH (BN20512, BN20526, BN20550-BN20551) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 05/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- 6 CA BỆNH (BN20513, BN20515, BN21025-BN21026, BN21028-BN21029) ghi nhận tại tỉnh An Giang: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 05/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 11 CA BỆNH (BN20514, BN20521-BN20525, BN20527-BN20529, BN20532, BN20549) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN20516) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nữ, 69 tuổi, địa chỉ tại phường Vinh Tân, tỉnh Nghệ An; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN20517-BN20518) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 3 CA BỆNH (BN20519-BN20520, BN20530) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca là F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN20531) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: nam, 49 tuổi, địa chỉ tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh; là F1 của BN19954, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- 3 CA BỆNH (BN20533, BN20536, BN20542) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tỉnh Bắc Giang.

- 1 CA BỆNH (BN20534) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nam, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; là F1 của BN17951, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA BỆNH (BN20552-BN20555) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- 11 CA BỆNH (BN20557-BN20567) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 8 ca liên quan đến Cảng cá Mỹ Tho; 2 ca liên quan đến Ngân hàng tại Mỹ Tho; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 62 CA BỆNH (BN20568-BN20629) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 114 CA BỆNH (BN20630-BN20743) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 110 liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 270 CA BỆNH (BN20744-BN21013) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 248 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 22 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 8 CA BỆNH (BN21014-BN21021) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 10 CA BỆNH (BN21022-BN21024, BN21027, BN21030-BN21035) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp liên quan đến BN17725 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03-04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

Theo suckhoedoisong.vn